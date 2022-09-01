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中秋爆車潮！西部國道3處必塞爆　高公局籲改走「免費高速公路」

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中秋連假國道將出現塞車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假將至，國道交通量上看平日1.3倍，高公局表示，連假期間預估將有大量車潮湧現，尖峰易塞車，台61線西濱快速公路新竹到台南已全線高架，呼籲民眾改走台61線，避免塞在國道。

高公局表示，中秋節連續假期共計3天（9月9日至11日），國道預期將有大量返鄉及旅遊車潮出現，尖峰時段部分路段車多壅塞，根據大數據分析及歷次連假車流情形，研判西部國道於新竹、台中及台南都會區尖峰時段之交通量將超過可服務容量。

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為避免塞在國道上，高公局指出，台61線西濱快速公路新竹至台南路段已全線高架，可作為國1及國3中南部路段之替代道路，建議北部用路人欲往返中南部可多利用台61線。

▲▼台61線替代道路。（圖／高公局）

▲▼台61線替代道路。（圖／高公局）

▲▼台61線替代道路。（圖／高公局）

台61線快速公路因免收通行費，有「窮人高速公路」、「免費高速公路」、「幸福公路」之稱。高公局建議，往返國道新竹至台南路段民眾，可從國道3號115公里處之西濱交流道直接銜接台61線行駛至台南；新竹至台南沿途之用路人，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84等公路與台61線銜接。

另連假第2、3日之7時到24時，實施國3西濱交流道北向入口匝道封閉，民眾可行駛至台61線香山交流道經香山聯絡道從國3香山交流道駛回國3，或行駛台15線至新竹地區，沿途均設有標誌導引。

▲▼台61線替代道路。（圖／高公局）

▲台61線替代道路。（圖／高公局）

此外，中秋連假將有宜花東返程大量交通需求，高公局於9月10日至11日，每日14至21時，實施國5北向高乘載管制疏導措施。

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