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吃維他命D恐失智？招明威提「1關鍵」：這樣做根本不可能

▲維他命D,營養品,補充品。（圖／免費圖庫pixabay）

▲維他命D被視為促進腦部健康利器，但國衛院最新研究指出，若年長者長期服用恐怕會增加失智風險，一時間造成熱議。（圖／免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

國衛院日前發表一篇，「老年人長期補充維生素D，發生失智症風險是未服用者的1.8倍」的最新研究報告，引起民眾恐慌。對此，毒理學專家招名威表示，「這是片面且錯誤的訊息」，一般人每天正常飲食，維持15分鐘曬太陽，適量補充維他命，要造成失智基本上是不可能的事。

招明威今（1）日在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉﻿」中表示，這兩天一堆新聞在誤傳吃維他命D會造成失智，這是片面且錯誤的訊息。他解釋，會造成失智的維他命D是「活性」維他命D，不是我們一般曬太陽所獲得的「非活性」維他命D，而「活性」與「非活性」維他命D是不同的東西，希望大家別混為一談。

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招名威說，對於「活性」與「非活性」維他命D的差異，兩者光英文名字就完全不同了，「非活性」維他命D（calcidiol）是平時從陽光照射獲得與飲食以及一般的保健品中攝取，它會累積在肝臟和血液中，當人體有需要，肝臟再把它轉變成「活性」維他命D(calcitriol)。

他說，通常活性維他命D在「腎衰竭」病人體內，會大量轉換產生出來使用，有時低血鈣的病人等急性缺鈣時也會被短暫使用。但若身體調節失去平衡，過量的「活性維他命D」累積在血液中，就可能有副作用，像血鈣增加、血管硬化、腦部受損等。

所以，「非活性維他命D」只有在人體有需要時才轉變成「活性」，多了一層控制，不是隨便都會有這種東西在體內，「真正要透過產生副作用機會就非常低，萬一高劑量長期使用，文獻判斷每天要超過4000IU才有可能造成失智。如果每天正常飲食，維持15分鐘曬太陽，適量補充維他命，要造成失智基本上是不可能的事。」

他也補充說明，「國衛院的健保資料分析報告，都是過去使用活性維他命D藥物的病人，並不是指一般民眾。」

▲毒理專家招明威發文。（圖／翻攝臉書「招名威教授 毒理威廉﻿」）
▲毒理專家招明威發文。（圖／翻攝臉書「招名威教授 毒理威廉﻿」）

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