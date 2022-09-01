快訊／今本土+33875！新北7415例最多　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增33,875例本土個案，另增243例境外移入和36例死亡。本土個案以新北7415最多，其次依序為台北4317例、台中3990例、桃園3536例、高雄2710例、台南2074例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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今日新增之33,875例本土病例，為15,491例男性、18,372例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,415例)，臺北市(4,317例)，臺中市(3,990例)，桃園市(3,536例)，高雄市(2,710例)，臺南市(2,074例)，彰化縣(1,495例)，新竹縣(1,086例)，新竹市(965例)，苗栗縣(915例)，屏東縣(783例)，雲林縣(684例)，宜蘭縣(626例)，花蓮縣(616例)，基隆市(616例)，南投縣(577例)，嘉義縣(507例)，嘉義市(377例)，臺東縣(249例)，澎湖縣(160例)，金門縣(158例)，連江縣(19例)。

▲9/1新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為15例男性、21例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至8月29日，死亡日期介於5月15日至8月29日。

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