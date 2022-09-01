沒檢測有結果、人為稀釋樣本！北京核酸檢測爆違規　3幹部被雙開

▲北京朝陽區的一處核酸檢測。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地實施「常態化核酸（PCR）檢測」，一年預估要花1.45兆人民幣，不過接連有檢測機構違規，北京的朴石醫學檢驗實驗室5月就被爆出「明明沒檢測卻上報結果」。此次風波仍在發酵，北京3名幹部日前因此被「雙開」。

據「清風北京」消息，日前經房山區委批准，房山區紀委監委對區衛健委原副主任楊大慶、醫政科原科長晉長皓、醫政科原三級主任科員邢曼嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

查處結果顯示，三人長期違規收受可能影響公正執行公務的禮品禮金；違反工作紀律，工作中不負責任、疏於管理，貫徹執行、檢查督促落實上級決策部署不力。

三人最終被開除黨籍處分，由區監委給予開除公職處分；收繳違紀違法所得；將三人涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

據早前報導，5月14日，監督員發現北京朴石醫學檢驗實驗室有限公司原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量。該機構已被吊銷《醫療機構執業許可證》。公安機關以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，對實驗室實際控制人周某某（男，38歲）、法定代表人武某某（男，37歲）等6人，依法採取刑事強制措施。

今年6月，大陸國家企業信用信息公示系統顯示，北京朴石醫學檢驗實驗室有限公司被列入嚴重違法失信企業名單。

在朴石醫學檢驗實驗室被立案偵查後，北京警方又發現北京金准醫學實驗室在核酸檢測過程中，存在涉嫌違法犯罪的情況。

經調查發現，從今年4月25日以來，金准醫學為謀取非法經濟利益，違規將多區採集的「5混1」、「10混1」核酸樣本，採用多管混檢的方式進行檢測，「人為稀釋樣本」而影響檢測結果的準確性，涉嫌妨害傳染病防治罪。