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暗夜驚傳詭異敲門聲...台中獨居翁倒地求救　警消破門急送醫

▲▼台中一棟大樓暗夜驚傳詭異敲門聲，警消衝上4樓破門得以搶救老翁。（圖／民眾提供，下同）

▲台中一棟大樓暗夜驚傳詭異敲門聲，警消衝上4樓破門得以搶救老翁。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中區一棟老舊大樓的4樓午夜1點多傳出詭異的敲門聲，力道微弱卻讓住在1樓的高姓女住戶聽到了，高女懷疑是70歲獨居的許姓男子敲門求救，警消獲報到場，屋內的許男還是無法言語，僅靠敲門回應，最後破門發現許男倒在地上，趕緊送醫，粗估許已躺地約1個小時，還好敲門聲被聽到，否則後果難料。

▲▼台中一棟大樓暗夜驚傳詭異敲門聲，警消衝上4樓破門得以搶救老翁。（圖／民眾提供，下同）

台中市警一分局大誠分駐所日前凌晨1點50分獲報，民族路某棟老舊公寓傳出敲擊聲，聲音雖微弱，但在無人的午夜聽來還是令人覺得詭異且惶恐。

▲▼台中一棟大樓暗夜驚傳詭異敲門聲，警消衝上4樓破門得以搶救老翁。（圖／民眾提供，下同）

住在1樓的高女表示不斷聽到敲擊聲，於是循聲上樓，發現4樓有戶大門持續有敲門聲，高女詢問是否需要幫助，但無人回應，只是持續敲門，由於該住戶是1名70歲的許姓男子獨居，擔心可能是許男身體有狀況，旋即報警求助。

員警易伯恩到場敲門問說「你怎麼了？」，即使大聲吼叫仍無人回應，員警靈機一動改問「你需不需要救護車？需要就敲一下！」隨即傳出好幾次敲門聲，員警二話不說立即通知消防人員。

警消人員嘗試各種方式都無法打開門，也無法聯繫上許男親友，現場狀況危急，消防人員於是破門而入，一開門後就許男躺在地上，神情恍惚，無法行動、站立或回應，立即送醫救治，粗估許男已躺地約1小時，還好有人聽到求救敲門聲，否則後果不堪設想。

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