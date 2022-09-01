第1本剖析串流平台「追劇商戰」！ Netflix改變策略應戰迪士尼

▲影音串流平台背後的商業策略及戰爭，成為財經業界焦點。（圖／路透社）

記者林育綾／綜合報導

人人追劇的線上串流時代，全球觀眾每天收看的影片長達12億小時，也帶來億萬等級商機。2名娛樂影視產業資深編輯訪談了無數Netflix、迪士尼、蘋果⋯等業界高層、第一線人士與華爾街分析師，取得前所未見的商業內幕，寫下第一本全方位剖析串流追劇產業大趨勢，如今也在台發型繁體中文版。

追劇時代來臨，也形成一場非比尋常的商業大戰，而各大串流平台背後的企業動機、科技、行銷與財務模式等，都可能造成排山倒海的影響。2名報導影視娛樂產業多年的資深編輯戴德・海耶斯(Dade Hayes)、彤恩．施莫洛斯基(Dawn Chmielewski)共同撰寫《追劇商戰》，全方位剖析串流追劇產業大趨勢，近來由先覺出版在台發行中文版。

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作者們訪談了無數Netflix、迪士尼、蘋果⋯等業界高層、第一線人士與華爾街分析師，取得前所未見的商業內幕，詳盡解析各大企業面對趨勢的重大決策過程、內部文化的衝突與掙扎，還有市場、股價和觀眾最犀利的回應，揭開這場串流戰爭的真實面貌。

書中也提到，Netflix曾經不被人看在眼裡，還認為它只是「沒有品牌的影劇版大英百科」，如今已成為串流巨頭。尤其在看不見的病毒肆虐全球時，訂閱者蜂擁群聚到這個平台上尋求「娛樂避風港」，光是2020年前6個月，增加的訂戶數跟2019年全年一樣多。

▲第一本全方位剖析串流追劇產業大趨勢《追劇商戰：解密Netflix、迪士尼、蘋果、華納、亞馬遜的串流市場瘋狂爭霸》。（圖／先覺出版）

當迪士尼宣布進軍流影音，還把旗下熱門影片從Netflix手上拿回來，留給自家推出的隨選即看服務，有不少媒體分析師預測海象即將改變，起起伏伏的Netflix股價也應聲下跌；不過在Netflix內部卻幾乎沒引起什麼漣漪，它們甚至回應，「迪士尼，你怎麼會拖了這麼久？」

在而迪士尼宣布推出串流平台後不到一星期，Netflix 宣布跟ABC王牌製作人珊達．萊梅斯簽下為期數年的合約，她曾製作強檔影集《實習醫生》、《醜聞》，並擔任《謀殺入門課》執行製作。這筆合約酬勞高達9位數，有兩個知情人士說，超過1.5億美元。

後來的新聞顯示，「人才爭奪戰」成為該業界的焦點，Netflix在策略上轉變，預期到媒體公司會漸漸取回影視授權來加強自己的服務，所以積極提高原創內容的花費，高達數十億。

出版社也表示，《追劇商戰》可說是一堂價值連城的商業課，無論讀者身在哪一個領域，這場仍在上演中的驚人商戰，都能帶來珍貴啟發。