曹興誠嗆中天「匪台」拒回提問　中天回擊喊告「現在是一言堂？」

▲曹興誠在記者會與中天記者互槓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

前聯電董事長曹興誠1日身穿防彈背心舉行記者會，宣布將恢復中華民國籍，同時他提出計畫，預計將投入10億元台幣，用以訓練300萬名「黑熊勇士」、30萬名神射手保鄉衛國。不料他在會中談論到中共清零政策時，意外與中天記者槓上，慎至怒批中天「根本是匪台」，拒絕回答問題。對此，中天也發布聲明回擊了。

曹興誠在記者會談及中共防疫政策時表示，中共如果要清零成功，就是想把14億人都關進無菌室，這樣的想法非常愚蠢，「中共根本是腦殘」。不過該說法也遭到中天新聞記者質疑，「前衛福部長陳時中以前也提出清零，難道你也質疑陳時中政策嗎？」曹興誠則怒回，「這個問題有陷阱，我不回答你的問題。」

曹興誠在得知對方為中天新聞記者後，更接連砲轟，中天根本是誹謗，「匪台嘛這個」、「你還有臉站在這裡，我替你慚愧啊」、「中天不要再看了，應該禁止小孩看中天」，並拒絕回答中天記者提問。

中天新聞稍早也發布聲明回擊，表示曹興誠在記者節做了最壞示範，「在宣稱的國際記者會公開採訪場合，竟不讓中天記者發問，並辱罵中天記者『還有臉站在這』，難道曹興誠先生以為，有錢捐個10億元， 就有權力開記者會搏版面，對記者招之即來，揮之即去， 出言侮辱，損害記者的人格權和工作權嗎？曹興誠先生的表現完全失格。」

中天指出，曹興誠在記者會中，迴避中天記者提問「大陸對台威脅日益增加，是不是和蔡總統抗中保台挑釁有關」，反過頭來指控中天是匪台，「妄言說中天造謠，打斷中天記者提問。在場其他媒體看不下去當場嗆聲曹興誠：現在是一言堂嗎？ 曹興誠先生難道以為有錢捐個10億元， 就可以霸凌媒體的第四權？」

中天強調，中天新聞向來秉持「真道理性，真愛台灣」的理念，「愛台灣就是讓台灣人過好日子」的信念守護第四權，「眼下台灣新聞台一片綠油油，唯有中天堅持說出真相，發揮監督的力量，備受打壓也無所畏懼。曹興誠先生不會以為有錢捐個10億，就能抹去曾經背棄台灣去當新加坡人的歷史吧！任何人想蹭『愛台灣』三個字，都不應該利用台灣囝仔的寶貴性命上戰場，為個人與中共的私怨來復仇。」

針對曹興誠稱中天「匪台」，中天表示該言論明顯惡意誹謗，且明目張膽造謠中天「造謠」，將採取法律途徑維護中天全體新聞工作者的名譽。