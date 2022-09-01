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海底撈豬肚雞遭爆「用粉沖泡」！恐含2傷身成份　供應商緊急回應了

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈爆出食安風波。（圖／記者黃士原攝）

記者閔文昱／綜合報導

海底撈8月14日發布2022年上半年獲利預警，表示受疫情影響，今年上半年預期凈虧損超過2.25億人民幣（約新台幣10.03億），減少近80家門市。不料近日又遭消費者爆料，店內火鍋湯底「豬肚雞鍋」竟是用粉包沖泡，且疑似含有對人體有害成分，引發熱議。對此，海底撈也出面回應了。

一名大陸網友近日發文爆料，他日前在海底撈吃豬肚雞火鍋時，因鍋底口味變淡於是請服務生加料，沒想到對方竟直接拿「粉料包」來添加，且上頭成分還標示有「植脂末」和「氫化植物油」，認為都是對人體有害的添加劑，引發微博網友高度關注。

▲有網友爆料，海底撈「豬肚雞」湯底是用粉末沖泡。（圖／翻攝自微博）

▲▼有網友爆料，海底撈「豬肚雞」湯底是用粉末沖泡。（圖／翻攝自微博）

 ▲有網友爆料，海底撈「豬肚雞」湯底是用粉末沖泡。（圖／翻攝自微博）

消息一出，馬上衝上微博熱搜，不少網友紛紛哀嚎，「我真不知道，每次去都要喝好多碗，心態崩了」、「關鍵是粉料沖泡賣現熬的價錢不合理」、「豬肚雞的湯底很好喝啊，但還是不太敢喝了」、「看來還是得少喝點太可怕了」、「不會吧…真的裂開」、「價格食材不成正比，太黑了吧」。

針對食安風波，海底撈底料供應商「頤海食品有限公司」也緊急回應，表示海底撈因供應量大，為方便操作所以選擇添加粉包，而相關添加劑都是嚴格依照法規進行添加的，產品也是經過檢測合格才可以銷售。

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