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大陸 大陸焦點 特派現場

海底撈考慮分拆海外業務赴港單獨上市　人均消費高於中國大陸市場

▲深圳海底撈曾爆發消費者偷放衛生紙到鍋內求償的消費糾紛。（圖／CFP）

▲深圳的海底撈餐廳。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際連鎖火鍋品牌「海底撈」11日發出公告，稱考慮分拆海外業務赴香港單獨上市。事實上，從餐廳人均消費來看，海底撈在海外市場的表現明顯優於中國大陸市場，且還逐年呈現增長態勢。

海底撈國際控股有限公司在公告指出，考慮將Super Hi International Holding的股份以實物分派方式分拆，並以介紹上市方式於港交所主板單獨上市。

公告提到，Super Hi及其附屬公司主要從事海外業務，即在大中華區（包括中國內地、香港、澳門及台灣）以外地區從事餐飲業務。

公告內透露，海底撈董事會認為建議分拆有利於Super Hi的業務及集團其餘業務在各自地域範圍內獲得更好的發展，並在一個獨立的上市平台上產生未來的增值收益。

▲位於北京三里屯的海底撈門市。（圖／CFP）

但公告也提到，Super Hi目前尚未向聯交所提出上市申請，如果建議分拆得以進行，公司將適時刊發進一步公告通報分拆的最新進展。

海底撈除了大中華區市場以外，也在新加坡、越南、馬來西亞、印度、日本、南韓、美國、英國、澳洲等11個國家設有門市。從餐廳人均消費來看，海底撈在中國大陸以外市場的表現顯著優於國內餐廳。

2021年，海底撈在中國大陸以外的餐廳人均消費為197.9元，較整體顧客人均消費的104.7元高出近一倍，而中國大陸一線城市的海底撈餐廳人均消費為111.8元。

在中國大陸各線城市的顧客人均消費均下滑的情況下，海底撈在中國大陸以外的顧客人均消費仍逐年增長，從2019年的185.3元增長至2020年的192.6元，進一步在2021年增長至197.9元。

不過，翻桌率方面，海外市場就不如中國大陸市場了，海底撈在中國大陸以外的門店翻台率僅為2.3次／天，而同期海底撈餐廳的整體翻台率為3次／天；2020年，中國大陸以外的餐廳翻台率為2.8次／天，遠低於同期的餐廳整體翻台率3.5次／天。

海底撈成立於1994年，2018年9月在港交所上市，股價在2021年2月達到歷史高點85.754港元，但之後不斷下跌，股價只剩不到20港元。

▼海底撈2018年在香港上市。（圖／CFP）

▲▼海底撈張勇和舒萍夫婦 。（圖／CFP）

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