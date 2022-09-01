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桃園妹騎車買腸粉擋路！他怒曝24秒香香片　老司機一看選擇原諒

網搜小組／柯沛辰報導

北部一名男網友投稿行車畫面，稱他近日騎車到桃園市八德區買宵夜，不料遇到2名女騎士違停買腸粉。事後，影片被上傳到YouTube頻道，「機車放好再來等腸粉，不好嗎？」不過，大家看完影像，幾乎一面倒選擇原諒，「原本想說點什麼，但真的太香了」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」近日分享一段24秒的影像，拍攝地點位在八德區大同路。8月23日晚間，原PO騎車去買腸粉，不料遇到2名年輕女子直接將機車停在攤位前，導致馬路只剩一半的空間可以通行，如果汽車要通過，就不得不跨越雙黃線。

▲▼桃園妹騎車買腸粉擋路！他怒曝24秒香香片　老司機一看選擇原諒。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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▲原PO上傳違停影片，「機車放好再來等腸粉，不好嗎？」（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout）

違規影像以往都會引來一片撻伐，但這次網友們和藹可親，焦點都放在2位女騎士，「好人一生平安」、「為什麼影片有3個小時」、「一切祥和盡在不言中」、「看到美麗的風景，氣全消了」、「違規什麼的就算了」、「影片主人有超速嫌疑，讓我必須用0.25倍才能看清楚車有沒有放好」、「本來想罵下去的...想想還是慢慢騎過去」、「鏡頭是誠實的」、「我勸你不要多管閒事，還有，鏡頭可以再穩一點嗎？」

不過，仍有零星的正義之士留言批評，「台灣日常，冰山一角」、「不要意外，大湳市場這裡晚上就是一堆車停在路邊買吃的」、「在夜市很常見，連騎車都要變跨向才能過」、「貪圖方便自私的人，怎會替別人想」、「最討厭那種騎機車買菜的，連下車停好都懶！」、「一堆機車都這樣停，每次經過我家巷口，就區區兩車道，一堆機車屁股直接停在外面...」

根據現行《道路交通管理處罰條例》第55條規定，駕駛人若不依順行之方向，或不緊靠道路右側、併排臨停，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰。不過，接送未滿7歲兒童、行動不便之人上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制。

▼2名女騎士臨停在攤位前，占用了馬路一半的空間。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout）

▲▼桃園妹騎車買腸粉擋路！他怒曝24秒香香片　老司機一看選擇原諒。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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