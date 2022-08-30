少女參加毒趴慘遭3人性侵！男友扶著她讓友人洩慾　3渣男下場曝

▲14歲國中女學生被男友約到摩鐵，和他的同事一起開毒趴，卻慘遭3人輪流性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一余姓男子約小林、小陳2名少年到摩鐵開毒趴，其中小林又約14歲的女友小雅(化名)同來作樂，小雅到旅館後服用毒咖啡暈眩，無法站立倒在浴室內，小林卻趁機扶起她，協助小陳性侵小雅，隨後又和余男輪流性侵她。小雅事後向學校老師傾訴此事，由校方通報警方。桃園地院審理，余男犯共同故意對少年犯乘機性交罪，處4年8月徒刑，林、陳2人則交由少年法庭審理。

判決書指出，桃園某物流業余姓男子於2020年4月25日凌晨3時許，邀約同事小林、小陳2名少年下班後到汽車旅館開毒趴，其中小林又約了就讀國中的女友小雅一同前來作樂。

小雅到場後，先喝下余男已泡好的成分不明咖啡，再乾吞毒咖啡包1包，隨即產生暈眩、全身無力癱軟、意識混亂等徵狀，她走進浴室中找男友小林，卻因體力不支跌坐浴缸。

小陳見狀，向其他2人表示「我想要X她」，小林便和余男分別扶著小雅，由小陳脫下她的褲子性侵得逞，隨後余男和小林也輪流性侵她。小雅醒來後發現下半身裸露，忍了一個星期，才將吃毒、被性侵的事情告訴學校輔導老師，由校方通報警方。

全案審理時小雅證稱，案發當天上午8時45分，她接到男友小林打電話問她「要不要出去嗨」，她到旅館後，服用了毒咖啡，余男還叫她「抖腳隨著音樂嗨」，後來她覺得焦慮，走進浴室找男友，卻整個人暈眩跌進浴缸，男友扶起她，和另外2人脫掉她褲子，輪流性侵她，後來她就斷片沒有印象。

法官比對小雅和犯案3人的證詞，認為3人犯行明確，審酌余男犯後態度不佳，未向小雅道歉或賠償，依共同故意對少年犯乘機性交罪，處他4年8月徒刑，全案還可上訴，另林、陳2人則交由少年法庭審理。