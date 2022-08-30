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酒後闖派出所鬧事！桃園女持檳榔刀「架員警脖子」判刑6月

▲▼檳榔刀。（圖／記者林悅翻攝）

▲桃園一名陳姓女子酒後情緒不穩，竟持檳榔刀(紅框處)闖派出所，並把刀架在員警脖子上。（圖／示意圖，與本案無關／記者林悅翻攝）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名陳姓女子今年5月上午7時許，因酒後情緒不穩，竟持檳榔刀闖進龍岡派出所，持刀架在陳姓員警脖子上，其他員警見狀立即阻止，但仍造成陳員脖子挫傷。桃園地檢署也依妨害公務罪，判處陳女有期徒刑6月，得易科罰金。

明德外役監逃犯林信吾日前才因不想歸監，竟殘忍持刀將2名員警凃明誠、曹瑞傑2人割喉殺害，震驚台灣社會，但類似案件並非第一起。

陳姓女子今年5月酒後情緒不穩，竟持檳榔刀闖進桃園平鎮分局龍岡派出所內，將檳榔刀架在陳姓員警的脖子上，造成員警脖子挫傷和右手大拇指割傷，所幸陳女的犯行及時被其他員警阻止，而未釀成更大的傷亡。事後陳女也被依妨害公務罪法辦。

桃園地院審理後，認為檳榔刀在客觀上足以對人之生命、身體與安全構成威脅，具有危險性，顯然為兇器無誤，陳女竟還持刀正面朝員警脖子攻擊，犯行屬實。

法官也說，審酌陳女未能尊重執法人員，竟持檳榔刀攻擊，妨害員警執行職務，漠視國家公權力執行，並可能危害員警生命、身體之安全，顯然欠缺法治意識，衡量其犯後坦承犯行，依攜帶兇器犯妨害公務執行罪，判處陳女有期徒刑6月，得易科罰金。全案仍可上訴。

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