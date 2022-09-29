「最忠心不二」3星座老公！眼裡只有老婆　是狐狸精絕緣體

▲3大星座男婚後超忠誠，是小三絕緣體。（圖／取自pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

男女交往都希望戀情能夠開花結果，但有時候就會出現程咬金，小三搞破壞，於是愛人變成仇人，不過也有人在感情世界裡相當忠誠，星座專家愛菲爾就在臉書粉專「塔羅牌老師艾菲爾」整理出婚後最「忠心不二」的3星座男，分別是：金牛男、巨蟹男、處女男，如果男友剛好在榜上，不妨好好把握。

最專情3星座男（請同時參考太陽、上升）：

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1.金牛男：風險精算

想到忠心，一定會聯想到金牛，愛家庭愛孩子讓他們成為好老公、好爸爸的首選。但其實金牛對另一半的忠誠，並不來自於愛家，而是來自於「務實」，外遇這檔事實在太累人了，可能被抓包後兩頭空，導致辛苦建立的家庭破碎，這讓金牛光用想像就能冒出一身冷汗。對金牛來說，美女來主動搭訕，別了吧，回家吃老婆做的晚餐，讓自己的幸福小家庭繼續運轉下去才是上策。

2.巨蟹男：戀家DNA

對比金牛因為務實而專一，巨蟹就真的是因為戀家而忠誠，這沒有背後利益成本風險的計算，而是一種刻畫在他們DNA之中的天性。當巨蟹跟你一同組成家庭，他忠誠的DNA就會開始啓動，莫名其妙的女人想要勾引他，對他來說就是破壞家庭的元兇，他與你的共同敵人，蟹螯高高舉起，對方馬上就會知難而退。也因為他們把家看得如此之重，如果你與他之間有了嚴重的不愉快，會對他們造成重大打擊。

3.處女男：精神潔癖

如果你的另一半是處女座，那要對你說聲「辛苦了」，過程中的磨合、妥協肯定少不了，他的細膩與堅持也會常造成你的困擾，像是鍋碗瓢盆沒歸定位肯定被念昏頭。但這份「難搞」，就是他們不會外遇的原因，一方面是他們對愛情有極度的潔癖，外遇這麼離經叛道的事會讓他們無法原諒自己，另外就是他們對人的信任感不高，所以他們很難信任除了你之外的女人。

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