Google大神顯靈！跨海揪工程師猥褻2男童　拍片傳雲端以為沒人知

▲台中一名工程師涉嫌猥褻2名男童，還將畫面上傳Google雲端，下場慘爆。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳韻如／台中報導

Google為了「打擊線上兒少性虐待內容」，會主動審查用戶儲存、分享的內容，若查到違法，將會主動通報美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC）。台中市就有一名工程師，涉嫌性侵2名未滿14歲兒童，「NCMEC」接獲通報後，隨即通知我國警方查獲該工程師，全案經台中地院審理，工程師被依妨害性自主罪判刑2年10個月。

根據判決，工程師阿傑（化名)月收大約10萬，而身為軟體工程師的他可說是前途光明，但他卻在2018年間對2名男童伸出狼爪，利用獨處的機會伸手搓揉男童生殖器，甚至還對男童口交。

不僅如此，阿傑還將每次的性侵猥褻過程拍下，並上傳到Google帳號的雲端硬碟當中，被Google發現後通報美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC），再經由NCMEC通知我國警方進行查證，全案才因此曝光。

阿傑到案後對於犯行坦承不諱，事後也與家屬達成和解，法官認為，他法治觀念偏差，對社會風氣造成負面影響，最終依《兒童及少年性剝削防制條例》、妨害性自主罪等罪將他判刑2年10個月。全案可上訴。