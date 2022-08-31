2歲男童染疫併腦炎！「高燒40.6度、全身抽搐30分鐘」加護搶救中

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明重症病例。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增4例兒童新冠重症，其中又發現一起腦炎個案，是2歲男童，8月27日出現症狀且家用快篩陽性，隔天送急診時發現體溫40.6度，持續性全身抽搐30分鐘，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，診斷疑似腦炎，目前收治加護病房。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這名2歲男童，無慢性病史，沒打過疫苗。8/27發燒、腹瀉，家用快篩陽性，8/28因為活力食慾下降、疲倦至急診，檢查體溫40.6度，持續性全身抽搐30分鐘，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，診斷疑似腦炎。後來給予瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥、免疫球蛋白，8/29轉入加護病房，目前病況有改善，仍住加護。

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另外3起重症則都是MIS-C個案，分別是1歲男童，無慢性病史，7/11確診，8/24腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹，8/26發燒就醫檢查有發炎指數升高、凝血功能異常，疑似MIS-C收治一般病房，給予免疫球蛋白等藥物治療。

2歲女童，本身有蠶豆症病史，8/11確診，8/22起高燒咳嗽腹瀉，8/27到急診，檢查有發炎指數升高、凝血功能異常，疑似MIS-C收治一般病房，給予免疫球蛋白等藥物治療。

6歲男童，未曾確診新冠，8/12起發燒腹痛嘔吐，8/13到急診，疑似急性腸胃炎住院，當時新冠PCR陰性，住院後持續發燒腹痛，又有紅眼、發炎指數升高，且N抗體S抗體均陽性，顯示曾經感染新冠病毒，診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況好轉，8/28出院。

指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累積195例、29例死亡；重症中有121例MIS-C、28例腦炎。

▲今年以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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