軒嵐諾「直撲台灣機率」一直都有！暴風圈貼近宜花陸地

▲強颱軒嵐諾將為北部、東半部帶來明顯雨勢。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」將於今晚開始影響台灣天氣，北部、東半部嚴防明顯降雨，氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急提醒，軒嵐諾尚未正式北上前，對台灣陸地威脅、直撲的機率一直都有，不可大意。

氣象局預報員林定宜表示，軒嵐諾路徑修正後，將有很大機率於週五早上發布海上警報，若更往西移，也不排除發布陸上警報可能。颱風環流預計今晚到週六影響天氣，北部、東半部有明顯降雨且有局部大雨，北部山區、基隆北海岸有局部豪雨，中南部有短暫降雨，花東則有局部短暫陣雨。

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▲氣象粉專指出，不排除軒嵐諾撲台可能性。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

另外目前海上尚有一個熱帶性低氣壓，有機會在今天增強為第十二號颱風「梅花」，熱帶低壓明日將併入軒嵐諾環流內。台灣颱風論壇｜天氣特急指出，軒嵐諾週五南墜到最低點後緩步北上，北轉位置、角度都很關鍵，未來強度將增強，暴風圈也會擴大。

軒嵐諾暴風圈將於週末兩天掠過東部近海，非常貼近宜花陸地，台灣颱風論壇｜天氣特急強調，「軒嵐諾尚未正式北上前，對台灣陸地威脅、直撲的機率一直都有，千萬別大意」。