2人組偷北市19家娃娃機店　戴假髮變裝「偽娘」仍栽了

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，2名男子在5月中旬開始，涉及北市19件娃娃機店竊盜案件，共計損失金額逾30萬元，警方在8月底陸續逮捕2名嫌犯，還在1人家中搜出毒品吸食器，且2人在得手後，還會故意戴上假髮，裝扮成「偽娘」混淆視聽，但最後仍被警方識破。

警方調查，40歲的丁姓男子、36歲的甘姓男子，5月中旬開始，於北市犯下19件竊盜案件，專門針對無人看管的娃娃機店，以油壓剪的方式進行破壞，偷走投幣機裡面的零錢後逃逸。

▲2名嫌犯偷遍雙北，在北市就犯下19件，得手破30萬元，犯案前後還會戴假髮變裝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方估計損失金額超過30萬元，調閱監視器後發現，2人得手後還會準備長髮、黑框眼鏡以及棒球帽變裝，打扮成長髮「偽娘」的樣子，企圖混淆警方查緝。

警方循線在新北市中和區逮捕丁男，又在隔日於北市萬華區逮捕甘姓男子，最後還在甘家中搜出安非他命吸食器，訊後依照竊盜以及毒品罪嫌，將丁、甘2人移送地檢署偵辦。

▲2名嫌犯還供稱，會搭高鐵南下，路過的城市都會「留下足跡」。（圖／記者邱中岳翻攝）

2人事後到案供稱，除了在雙北市犯案之外，還會沿著高鐵站一路南下，除雙北市之外，還到桃園市、新竹市、台中市，最遠還跑到台南市挑選無人娃娃機店下手行竊，警方也將擴大清查是否有更多受害店家。