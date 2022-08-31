誣指陳明文護航審判長丈夫調職　高院加碼改判黃越宏須賠60萬確定

▲媒體人黃越宏稱立法委員陳明文護航他人調職，判賠60萬元確定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人黃越宏，2017年間在平面媒體及政論節目中，指稱立委陳明文利用管道，讓承審他案件的法官丈夫，從中油的高雄公司調回嘉義，刑事部分黃越宏遭判拘役30日確定。陳明文求償，一審判賠20萬，案經上訴，高院二審31日加碼改判黃越宏須賠償60萬元，全案確定。

陳明文起訴指出黃越宏3次發表言論均妨害他的名譽。其中黃越宏2017年9月間在自己擔任社長的「法治時報」中，先刊出「男立委勾住女縣長脖子起因二審庭長？」的文章，內容提到於「外傳，陳明文利用『英系』以及『立委』的影響力，將陳○○庭長的老公陳○○，從中油公司的高雄廠調回『嘉義 』，讓兩夫妻不用再分隔兩地 」、「再加上『立委』正好可以幫忙調動 」、「對陳明文而言，調動一個中油的員工，從高雄調到嘉義，根本沒什麼難度」、「然後甚至還傳出來說，這個庭長，她的老公在中油，陳立委也影響力，影響到她老公會升遷什麼。」

黃越宏一週後再度於「法治時報」刊出「蔡英文榮登台灣喬后司法風氣恐為之危矣！」的文章，內容提到「負責承審陳明文二審案子的庭長陳OO，她的老公在中油上班，一直派駐高雄，無法回到老婆身邊，老婆陳OO庭長則是一直住在嘉義，夫妻兩人分隔高雄嘉義兩地，結果，非常巧合的是，陳OO開始承辦陳明文案件之後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來。這種『巧合』會讓『司法公信力』再次暴跌。」

另外黃越宏也在首度刊出文章後，就在政論節目上發表言論，提到「因為陳明文，最近的官司要宣判，他的官司在司法界，也傳出很多聲音出來，其中就是目前在負責他的案子，他有一個案子現在在二審，9月26日要宣判，這個負責的庭長叫陳OO……這官司在審判過程中，有很多可議之處……所以就有很多司法界的傳聞，告訴我說，小英身邊的人，利用他的影響力，這樣影響官司，然後同期同學，又剛好在一起，辦這個案子，然後甚至還傳出來說，這個庭長，她的老公在中油，陳立委也影響力，影響到她老公會升遷什麼。」陳明文因此提出民刑事訴訟。刑事部分，黃越宏被判處拘役30日定讞。

民事求償部分，陳明文求償200萬元，一審判黃越宏須賠償20萬元。案經上訴，高等法院二審審理後，認為黃越宏首度刊出的文章，依卷內證據資料難認與事實相符，又難認黃越宏已盡合理查證之義務，並無相當理由確信為真實，且客觀上已侵害陳明文之名譽，這部分賠償有理。經過重新審酌雙方身分、財力後，高院加碼改判黃越宏須賠償60萬元，全案就此確定。