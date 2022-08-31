懷孕罹癌…為保胎拒化療！尪冷血竟嗆「2個都不要」她絕望離世

▲婦人為了保住胎兒拒絕化療，竟遭到丈夫冷血對待。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

真是真心換絕情！大陸湖南一名楊姓婦人在確認懷孕後，受到丈夫的百般呵護與細心照料，怎知丈夫在她意外罹癌後不僅拒付醫藥費還搞失蹤，之後甚至當著楊女和女方家人的面，說出「小孩不要了」、「我沒時間照顧她」後便離開，讓為了保住兩人孩子而拒絕墮胎、化療的楊女徹底心寒。

綜合陸媒報導，曾各有一段婚姻和一個孩子的楊女和彭姓丈夫，在短暫交往後決定攜手踏入婚姻，並打破親友質疑過上幸福的生活。然而，就在楊女以39歲高齡懷孕後，這段婚姻隨即急轉直下，起初彭男展現一貫的寵妻暖舉，不只主動煮飯、買菜，還比平常更加呵護妻子，但當彭男得知妻子罹癌後，居然以賺錢為由一去不回。徒留懷孕又罹癌的楊女獨自面對這一切。

▲楊女為了生下丈夫的孩子，堅持不做化療與墮胎。（圖／翻攝自微博）

堅信丈夫會回來，以及為保住「兩人第一個，也可能是最後一個孩子」的楊女，多次拒絕醫生墮胎化療的建議，堅持要把孩子生下來。但隨著腹中孩子一天天長大、病情一日日加重，彭男卻不曾到醫院探望過妻子一面，更遑論支付醫藥費。這讓照顧已無力下床的楊女姊姊氣憤不已，尤其是看著相信丈夫會回來，以及不斷傳訊給對方的妹妹，更令楊姊怒問：「妹妹天天想著自己丈夫，可他在哪？我都沒見過他，丟下自己的老婆跑了，這樣的人……」

▲彭男解釋自己是為了賺錢才會「失蹤」。（圖／翻攝自微博）

醫生在楊女懷孕近7個月時發出最後通牒，表示「再不墮胎兩個都會保不住」，讓為了保住妹妹性命的楊姊在「打了多通接了就掛的電話」後終於聯繫上彭男，也成功勸對方到醫院探望妹妹，但彭男接下來的行為，卻讓楊姊更加氣憤。彭男在輕撫妻子額頭的同時，也替楊女戴上結婚金戒，卻對她說出「小孩我不要了，好不好，不要了」，讓楊女撇頭嘆道：「沒意義了，我覺得已經沒意義了。」楊姊則斥責彭男的言行不只不想要孩子，甚至連妻子的性命也不要了，才會做出離家失蹤的離譜行為。

▲楊女在產下兒子後10小時病逝。（圖／翻攝自微博）

最後，楊女在產下兒子後10小時病逝，而探望妻子後再度搞失蹤與從未付過醫藥費的楊男，在楊女葬禮上雖表現得十分平靜，卻不願再看亡妻遺照一眼。彭男之後主動前往楊家，表達願意承擔照顧兒子的責任，與透露不想要孩子的原因，是「與前妻的兒子也是癌症去世」，但楊家已對他失去信任，而楊女生前傳給丈夫的最後訊息，則寫下「我感覺要不行了，因為我愛你所以想為你付出一切，希望你能夠最後一次盡丈夫責任，幫我處理一切後事，來生我們再做夫妻」。

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