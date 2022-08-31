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名校狼師未停聘　人本控台中市教育局放水「七千人連署籲調查」

▲人本基金會再度召開記者會，批評台中市教育局包庇狼師校長。（圖／記者楊惠琪攝）

▲人本基金會再度召開記者會，批評台中市教育局包庇狼師校長。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台中市日前爆出，任教明星國中的黃姓校長涉及多起性侵、猥褻案件，被害人雖挺身揭發，但台中市教育局仍未積極調查，也沒有停聘。人本基金會今（31日）再度舉行記者會，批評台中市教育局縱容狼師，還有被害女學生的同班同學出面伸援，並提出一封「致教育部長潘文忠先生公開信」。

台中一名老師A女日前踢爆，25年前遭一名形象良好、資優班黃姓校長性侵長達4年，猶如房思琪翻版，除了Ａ女外，還有許多學姐學妹受害，雖然此案以超過司法追溯期，Ａ女改提行政調查，希望台中市教育局擴大性平調查，還給更多受害者一個公道。

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人本基金會執行長馮喬蘭說，人本多年處理校園性侵案件，第一次遇到有同班同學願意出面伸援，而且是這麼久的陳年舊案，更證明該名狼師行為誇張。她指出，黃姓狼師校長今年四月遭檢舉，但台中市教育局未依法停聘，該名校長還繼續參加校內母親節、考生會考祈福等活動，質疑教育局刻意放水。

被害Ａ女的2名同學今天也出席記者會，佐證Ａ女的遭遇，2名同學指出，國中時期就發現很多異狀，包括黃老師很常單獨接送Ａ女回家、特別幫Ａ女準備便當、長期對Ａ女單獨課業輔導，甚至有男生跟Ａ女交談，還會被黃老師約談責備，「我們支持伸張正義，避免更多人受害」。

Ａ女當年就讀的資優班同班同學，目前有不少人都擔任醫生、教授、律師等職業，有17人連署寫下給「教育部長潘文忠先生公開信」，質疑台中市教育局能否站在被害同學立場，公平公正調查，籲教育部介入督導。

馮喬蘭說，人本基金會日前在網路發動連署，目前已有逾七千人連署，要求台中教育局立即擴大調查，「是什麼樣的權勢背景，可以讓黃校長為所欲為，至今逍遙行政調查之外」。

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