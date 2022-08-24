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大陸 大陸焦點 特派現場

又有中國無人機！空拍高清「金門大膽島」　陸攝影師說話了

▲▼又有中國無人機！空拍高清「金門大膽島」　陸攝影師說話了。（圖／翻攝「廈門陳奕迅SG」）

▲中國網友PO出用空拍機拍攝金門大膽島的畫面。（圖／翻攝「廈門陳奕迅SG」）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中國社群網站流傳中共無人機拍攝到我國外島崗哨照，畫面中兩名站哨士兵表情清晰。中國一名專門空拍金門大膽島的攝影師帳號也被大陸網友朝聖。對此，該名攝影師「廈門陳奕迅SG」澄清，網路上爆紅的影片非他拍攝，「我接下去打算拍一組金門海域的風景照片。讓大家看看金門海域的美麗一面」。

「廈門陳奕迅SG」在陸影音社群平台「Bilibili」發文表示，24日新聞中拍攝到金門阿兵哥的影片並非他所拍攝，「其實我只是一個不賺錢的三流攝影師」，「這事情不能奪人成果，要和大家講清楚」，「至於我為什麼刪視頻，因為我慫了，不知道ww那邊會不會有spy（間諜）過來做點什麼暗戳戳的事情」。

「廈門陳奕迅SG」向網友喊話，若網友有想要飛越大膽島，他可以透過私訊教學，「我接下去打算拍一組金門海域的風景照片。讓大家看看金門海域的美麗一面。有興趣的話可以關注我。另外，這次視頻三天就有3、4萬播放量，賺了4塊錢（人民幣）。比我以前辛苦做技術視頻多多了，其實也挺感慨的。」

▲▼又有中國無人機！空拍高清「金門大膽島」　陸攝影師說話了。（圖／翻攝「廈門陳奕迅SG」）

▲▼中國網友全文如下。（圖／翻攝「廈門陳奕迅SG」）

▲▼又有中國無人機！空拍高清「金門大膽島」　陸攝影師說話了。（圖／翻攝「廈門陳奕迅SG」）

金防部24日表示，二膽島於8月16日下午發現民用無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

金防部指出，戍守外島官兵秉「備戰不求戰」原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」態度加強戒備，堅守崗位，隨時應變處置各項突發狀況。

金防部進一步表示，中共無人機的侵擾，除了要測試我方應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，散布於網路社群，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分。

金防部強調，面對中共無人機的不斷侵擾，防區運用各項聯合情監偵手段，可全般掌握，並將依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度，請國人同心協力，勿受敵對我認知作戰影響，分化軍民團結。

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