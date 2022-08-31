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軒嵐諾明下墜500公里！北上關鍵時間曝　1情況暴風圈恐掠過陸地

（圖／氣象局）

▲最新氣象局風場預報動態模擬周六颱風動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周四晚間到周五上午，強烈颱風軒嵐諾預報路徑看起來可能下墜長達400-500公里的距離，導致周五晚間到周六颱風重新北上角度就相當重要，如果角度小一點，颱風暴風圈就有可能略過台灣東部、東北部、北部近海，勢必就需要在周五發布海上颱風警報。

吳聖宇指出，今天（31日）晚上開始，隨著軒嵐諾以下墜球的路徑逐漸趨向台灣以東，颱風外圍的偏北風範圍接近，天氣型態也將有所變化；目前軒嵐諾位於琉球那霸以東，過去一段時間依然是以非常快的速度，向西到西南西的方向移動，結構完整，颱風眼清晰可見，強度是今年到目前為止的11個颱風之中最強的一個。

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▼氣象局觀測，軒嵐諾今晨2時中心位置在台北東方1050公里海面上。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇說，預期今天下半天開始，軒嵐諾因為跟另一個熱帶性低氣壓的距離越來越接近，兩者之間互相整合的過程逐漸發生，軒嵐諾的移動方向也將越來越偏向西南，以下墜球的路徑角度趨向台灣以東海面。

吳聖宇分析，周四晚間到周五上午之間，軒嵐諾就會從琉球那霸以東，一路「掉到」台東以東的緯度上，預報路徑看起來可能下墜長達400-500公里的距離，這樣的路徑可說是十分少見。

吳聖宇表示，也因為這樣的下墜球變化，導致從周五晚間起到周六這段期間，颱風重新北上的時候，北上路徑的角度就相當重要，如果角度小一點，颱風暴風圈就有可能略過台灣東部、東北部、北部近海，勢必就需要在周五發布海上颱風警報；周六晚間到周日清晨，將是颱風最接近台灣的時間點，一直要等到周日下半天，颱風北上進入東海後，才算是逐漸遠離台灣附近。

▼吳聖宇指出，周四晚間到周五上午之間，軒嵐諾就會從琉球那霸以東，一路「掉到」台東以東的緯度。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇指出，不過，不論軒嵐諾颱風最後怎麼走，它外圍的偏北風從今晚起，就會讓北台灣開始有下雨的現象發生，周四一直到周日在北部、東北部地區下雨的機會都很高，而且會有局部較大雨勢出現的可能性，山區將有較多的累積雨量。

吳聖宇說，隨著颱風北上，周五、周六下雨的範圍有機會擴展到中部地區，甚至颱風再更靠近一些的話，南部地區也會受到影響，同時各地沿海的風勢也將明顯增強，預期將有較強的陣風出現，因此接下來幾天台灣各地的天氣好壞程度，跟颱風未來的路徑變化有絕對的關係，請大家隨時注意最新的颱風動態。

▼嚴防軒嵐諾風雨。（圖／氣象局）

▲▼中央氣象局,強颱,軒嵐諾。（圖／記者楊庭蒝攝）

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