SONY成立PlayStation「手遊部門」　專家分析強大火力優勢曝光

▲SONY PlayStation將成立手機遊戲部門。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

日本的遊戲機巨頭SONY旗下的PlayStation，計劃設立手機遊戲部門，將大力推動遊戲機之外的娛樂模式，並且為此收購了位在赫爾辛基和柏林的手機遊戲開發商Savage Game Studios，會有這個變化主要是因應微軟旗下的Xbox遊戲部門，已提前進軍手遊領域，過去3年任天堂也一直投注大量精力，在小螢幕的遊戲上頭，儘管市場充滿競爭，但專家也分析PlayStation擁有許多強大火力可以進軍手機遊戲。

根據CNBC報導，SONY在29日，推出了PlayStation Studios的手機遊戲部門，並表示將獨立於遊戲機業務運作，此舉是在艱難的第二季後所做出的調整，由於新冠疫情，導致人們困在家裡只能玩電玩的熱潮逐漸消退，公司也下調了全年度的營收預測。

SONY還繼續面臨供應鏈問題，無法滿足市場對其旗艦PlayStation 5遊戲機的需求。

▲受到疫情逐漸消退的影響，SONY PlayStation將推動遊戲機外的娛樂模式。（圖／達志影像／美聯社）



SONY藉由PlayStation多年來一直主導著遊戲機市場，但該公司現在正在尋求多元化，這家日本遊戲巨頭在今年表示，計劃到 2025 年在 PC 和移動設備上上架約 50% 的遊戲，高於目前的約四分之一。

東京遊戲行業諮詢公司 Kantan Games 的首席執行長 Serkan Toto 告訴 CNBC，「要做到這一點，SONY需要在手機遊戲上押重注。」

在全球範圍內，SONY將與前所未有的公司展開競爭，尤其是中國巨頭騰訊和網易，這兩家全球最大的手機遊戲公司。

但是Serkan Toto告訴CNBC，手機遊戲市場人滿為患，如今應用商店中有超過 100 萬款遊戲，但是像SONY這樣的玩家，即使他們是新進入者，仍然可以因為他們的火力而成功

Serkan Toto強調，像索尼這樣擁有如此強大品牌、一整套高性能工作室和寶貴 IP 寶庫的公司並不多。

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