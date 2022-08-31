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廖老大「531店剩120家」賠1.4億喊告加盟主　王浩宇：是你的問題

▲▼ 王浩宇喝廖老大「很苦很難喝」整杯倒掉　給真心建議：不改會開不下去。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲廖老大開直播怒轟加盟主，遭王浩宇反酸「就是你的問題啦！」（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者閔文昱／綜合報導

「賽車教父」廖老大跨足飲料界後，話題輿論不斷，他近日再開直播砲轟，原本加盟店531間，收了1億8千多萬加盟金，如今加盟店只剩120間，他也退了1億4000千多萬的加盟金回去，結果還有加盟主另創群組「把我嫌到臭屎」讓他氣炸喊告。對此，前桃園市議員王浩宇則不領情吐槽，「廖老大，就是你的問題啦！ 我不客氣的說。」

廖老大近日開直播表示，有加盟主另開群組吐槽總部「吃家盟主夠夠」，並稱總部沒辦法把品質搞定，應該找專業研發人員並把輔導員換掉，「不然1億加盟金是收X小？」對此，廖老大怒批，輔導員只是輔導加盟主開店，不是給包山包海的服務，警告這些加盟主，「3天內還有人在群組裡我就封殺」，並揚言會請律師提告。

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▲廖老大公開加盟主另創群組對話。（圖／翻攝自廖老大直播）

▲廖老大公開加盟主另創群組對話。（圖／翻攝自廖老大直播）

廖老大也透露，合約中能退的、不能退的錢全部都讓加盟主退了，當時加盟店最多排到531間，收了1億8千多萬加盟金，現在加盟店剩120間，「差不多退1億4、5千萬出去了，把我嫌到臭屎，我是賺你們多少？沒有我這種肚量的人啦！」並再次強調，「說什麼我收了錢什麼都不管，你有想到我拿1億多出來還你們嗎！」

針對廖老大說法，王浩宇則直言，「沒有準備好就不要搞加盟啦！」他認為，那種「收你很少，所以你自己要顧品質」的心態實在是很不負責任，畢竟加盟總部還是得負上把關品質的責任。

王浩宇砲轟，一個加盟體系，搞到連茶源、口味都無法統一，訓練不足就快速收錢加盟，短短幾個月本來要開的500多家剩下120家，然後把責任都推給加盟主，甚至要對加盟主提告，「廖老大，就是你的問題啦！ 我不客氣的說。」

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