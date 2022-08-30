藤原效應！強颱軒嵐諾「恐2天吞掉梅花」增胖　2關鍵影響台灣

記者閔文昱／綜合報導

第11號颱風「軒嵐諾」增強為強烈颱風，中央氣象局表示，軒嵐諾直接侵襲機率低，但未來的路徑仍要觀察。另外，軒嵐諾南邊也生成一個熱帶性低氣壓，有機會在31日增強為第十二號颱風「梅花」，氣象主播戴立綱表示，受到藤原效應影響，兩系統有望整合，梅花恐怕僅有2天壽命。

氣象局表示，軒嵐諾目前持續朝琉球接近，9月1日起太平洋高壓減弱，導引氣流較不明顯，使軒嵐諾颱風移速減緩，並有北轉趨勢。預料颱風9月2日、3日位於琉球附近，是最接近台灣時刻。此外，30日下午於琉球東南方約900公里的海面上生成的熱帶性低氣壓（TD14）有發展為輕度颱風的趨勢；此二個熱帶系統未來有機會互相影響，使得二者後續動向的不確定性增大。

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▲「軒嵐諾」轉強烈颱風，另有一熱帶性低氣壓生成，可能於31日成颱「梅花」。（圖／氣象局）

戴立綱指出，軒嵐諾中心風速每秒51公尺，暴風半徑220公里，強度持續增強，暴風半徑也在擴大，朝偏西南方移動，而南邊熱低壓TD14在24小時內會增強為第12號颱風「梅花」，兩個熱帶系統將產生藤原效應，預估梅花生成僅2天就會與軒嵐諾合併。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，軒嵐諾在周五到周日是最強的時段，加上南邊熱帶低壓逐漸增強，藤原效應開始出現，加強軒嵐諾往南墜的幅度，「若低壓發展更強，可能對軒嵐諾有所影響。」

▲「軒嵐諾」變強颱，南方的低壓有機會成為「梅花」颱風。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

氣象局預報員趙竑透露，軒嵐諾將在31日晚間開始影響台灣天氣，周四到周六離台灣最近，並會在琉球附近海面打轉，未來往北北東移動，而「北轉角度與時間點」將是影響天氣的重點，若太平洋高壓勢力越強，軒嵐諾就會越往西移，對天氣影響更大，也可能發布海上警報；若高壓勢力較弱，軒嵐諾則會往東移，對天氣影響較小。

▼強颱軒嵐諾。（圖／中央氣象局提供）

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