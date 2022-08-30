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南韓估軒嵐諾「轉超強颱」時間點曝！　北上撲日韓可能性大增

▲▼ 今年第11號颱風軒嵐諾。（圖／南韓氣象廳）

▲ 南韓氣象廳預測軒嵐諾路徑。（圖／南韓氣象廳）

記者陳宛貞／編譯

今年第11號颱風軒嵐諾轉強颱，南韓氣象廳預測，軒嵐諾可能在31日凌晨轉為「超強颱風」，且向台灣移動中突然迴轉，北上直撲南韓與日本的可能性突然增大，雖然尚無法排除持續向西移動的可能性，但很可能挾強大威力通過韓日之間的朝鮮海峽，需要多加小心。

南韓氣象廳觀測，軒嵐諾截至下午3時位於沖繩東方約740公里海面上，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，達到南韓定義的颱風、強颱風、特強颱風及超強颱風4個級別中的「特強颱風」（매우 강），足以將人或巨大的石塊吹起。

根據《東亞日報》，南韓氣象廳指出，軒嵐諾短短一天之內急速增強，對南韓造成影響的可能性也較前日上升，且預估會在31日凌晨3時增強為超強颱風。

南韓當地30日下午4時（台灣下午3時）發布的最新路徑預測圖則顯示，軒嵐諾9月1日預料會維持超強颱風的威力持續向西，2日接近沖繩南南西方約420公里處時稍稍減弱回特強颱風，並急轉彎北撲日韓。

颱風威力越強，路徑變數就越大，不過預報分析官指出，軒嵐諾也可能因其製造出的海流造成海面溫度降低，進而導致自身威力減弱。且雖然軒嵐諾北上可能性提升，但也可能持續西進，較清楚的路徑輪廓仍須等待3到4天。

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