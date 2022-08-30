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快訊／雞排妹罵我是小生「噁男」不起訴　開庭當面又說20多次

▲我是小生再發文反擊鄭家純。（圖／翻攝自我是小生臉書）

▲鄭家純、我是小生。（圖／翻攝鄭家純、自我是小生臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

鄭家純（雞排妹）過去直播時，當場點名「我是小生你這個噁男給我滾，我不歡迎你看我的直播」，於去年10月提出告訴。對此，鄭家純30日深夜PO出不起訴書表示，「開完庭我本來想走過去提醒他，這個案子如果沒告成，就會變法院認證真的好嗎？但又怕好心被誤會，所以就算了。」

鄭家純30日晚間PO文表示，她生日前一天收到不起訴處分書，開始回想被小生告，幾個月前開庭的事；她說，小生當時做在她左邊4、5張椅子距離遠的位置，兩人相距不遠。

鄭家純被檢事官問「為何說我是小生是噁男？」時，開始解釋自己是如何被我是小生惡意調侃，還好心給過對方若是誤會要刪留言的提醒。

此外，鄭家純也補充我是小生曾在網路上，寫過對同志族群和單親媽媽的不友善文章，「最後附上好幾則也和我一樣，認為我是小生是噁男的網友留言證據」，「印象中整個敘述約7分鐘，我大概講了超過20次噁男。」

鄭家純說，回答完問題後我看向我是小生，對方的氣色看起來不太好，頭上像有烏雲籠罩，「開完庭我本來想走過去提醒他，這個案子如果沒告成，就會變法院認證真的好嗎？
但又怕好心被誤會，所以就算了。」

生日前一天收到不起訴處分書。 我是小生告我妨害名譽的訴訟，幾個月前開庭時，他坐在我的左邊，距離大約4-5張椅子，不是很遠。 當被檢事官問：「為何說我是小生是噁男？」，我開始說明自己是如何被他惡意調侃，還好心給過他若是誤會要刪留言的提醒。...

鄭家純發佈於 2022年8月30日 星期二

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