氣溫飆37度！婆婆不開冷氣「寶寶流汗才健康」　她1招反擊贏了

▲夏日炎炎，開冷氣降溫已經是現代人生活的標準配備。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今年夏天氣溫屢創新高，開冷氣已經是家家戶戶生活的標準配備，但有一名媳婦在臉書分享婆婆的奇葩行徑，提到公婆為了省錢，家裡冷氣明明壞掉很久了，不修理也不換新，而她女兒出生才5個月大，不耐高溫頻頻汗流滿身，變得很躁動；但公婆卻無視於37度的高溫難耐，說什麼都不換新冷氣給孫兒吹，還辯寶寶要「流汗才健康」。最後這名媳婦祭出一招反制，婆婆最後也秒改變態度，裝了新冷氣以迎接孫子。

一名媳婦在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿透露，平時會帶剛出生的孫子，回公婆家探望長輩，但今年夏天氣溫屢創新高，公婆家冷氣壞掉，每次帶剛出生5個月大的女兒回公婆家時，女兒都熱到頻頻流汗，委婉跟公婆反映，對方卻說，「不喜歡開冷氣」，還認為小孩要多流汗才會身體健康，讓她聽了很無奈。

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後來原PO不滿，明明氣溫都飆到37度，婆婆還是不願修理冷氣或是換新，她為了不想冒著可能讓孩子陷入熱衰竭的風險，只好直接向公婆挑明的說，在還沒有裝新冷氣前，不會再帶小孩回去了。後來婆婆一聽媳婦的反制，因為深怕見不到孫子，才開始催促冷氣師傅，到府裝新的冷氣。

文章曝光後，不少網友回應，認為這個婆婆「算是可教化」、至少這對長輩還聽的懂人話」，但也有不少人認為，長輩們的育兒知識真的有待加強，「他們可能忘了他們的年代最熱才30度吧！」、「育兒知識真的要更新啊！請走出山洞好嗎！殘害生命耶」。

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