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星期一過完還是很blue！摩斯連續2個月「週二咖啡日」搭早餐享優惠

▲▼摩斯漢堡推出「週二咖啡日」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出「週二咖啡日」，搭早餐享優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

經過Monday Blue還沒收心嗎？摩斯表示，到了週二還有很多上班族跟消費者更需要準備被衝刺，迎接一週的挑戰，因此暖心推出「週二咖啡日」，即日起至10月底每週二早餐時段，買中杯摩斯咖啡搭配蛋堡三選一，都能享優惠價65元，幫消費者加油打氣。

摩斯即日起至10月31日推出「週二咖啡日」，只要在活動期間每週二早餐時段，購買中杯「摩斯咖啡」，搭配「番茄吉士蛋堡、培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡」三選一，每套享優惠價65元。另還可加價20元，將摩斯咖啡升級為中杯「拿鐵咖啡」或「卡布奇諾」，讓辛勤的上班族在工作前享受元氣早晨食光，從容迎接週三小週末。

▲▼摩斯漢堡推出「週二咖啡日」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡即日起至10月底推出「週二咖啡日」，搭配蛋堡三選一，每套享優惠價65元。（圖／業者提供）

業者表示，全新風味「摩斯咖啡」選用雨林聯盟認證咖啡豆，以黃金比例拚配而成，採水洗處理及中度烘焙，帶出咖啡中的榛果與明亮柑橘香味，中段則漸轉為蜂蜜及焦糖甜感，尾韻更似濃郁滑順的巧克力風味，既香醇又層次豐富。而「拿鐵咖啡」與「卡布奇諾」選用「摩斯澳式精選咖啡豆」，產自巴布亞新幾內亞及印度，經水洗法處理中深度烘焙，在澳洲烘焙後新鮮直送台灣，經摩斯咖啡大使專業嚴選，入口濃郁滑順，嘗得到堅果香氣，再加入新鮮牛奶與咖啡完美交融。

▲7-11推出「開學季6大咖啡飲品優惠」。（圖／業者提供）

另外，7-11超商迎接開學季，即日起至8月31日在OPEN POINT行動隨時取推出「開學季6大咖啡飲品優惠」，CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY CAFE大杯美式、CITY PRIMA精品美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶四季春純奶青/經典純奶茶可享「同品項買8送4」，換算下來，喝大杯美式只要30元。

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