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台東縣府攜手摩斯推限定「台東紅烏龍茶」　即日起全台門市開賣

▲台東縣政府攜手摩斯推出限定飲品「台東紅烏龍茶」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府攜手摩斯推出限定飲品「台東紅烏龍茶」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「紅烏龍」是台灣近年來新興的特色茶，台東縣政府創立區域茶品牌「台東紅烏龍」，以「慢茶學」為主題，首度在台北松山文創園區（南向辦公廳舍1樓）盛大開展，縣長饒慶鈴於1日開幕中表示，透過茶知識展覽及小茶館餐飲快閃店，邀請民眾更認識台東紅烏龍的發展與特色，沈浸在茶的花果香氣與多層次風味。特別感謝摩斯漢堡董事長林建元支持台東紅烏龍，與台東縣政府合作推出聯名限定飲品「台東紅烏龍茶」，今日全台所有門市同步開賣。

以「慢茶學」為主題於今日盛大開展，透過茶知識展覽及小茶館餐飲快閃店，邀請民眾更認識台東紅烏龍的發展與特色，以茶來感受台東的山海之道。今日起至9/30全台MOS門市同步販售台東紅烏龍茶，7/1-7/3這3天也在小茶館活動現場設置快閃店，讓民眾在看展同時嘗鮮「台東紅烏龍茶」。

台東縣政府財政及經濟發展處指出，展覽內容從台東茶區的歷史開始，介紹台東紅烏龍發展的過程，入口處是一座紅烏龍的茶湯隧道，走入隧道感受橙紅茶湯的層次變化，彙整24家台東紅烏龍業者產品，一次飽覽紅烏龍產品，此外特別規劃台東慢生活體驗區，將戶外活動如露營、野餐等流行風尚與紅烏龍搭配，傳達台東紅烏龍在飲品多樣性及商業性，出口處設立「台東紅烏龍小茶館」，品飲最道地的台東紅烏龍茶。

展覽內的「台東紅烏龍小茶館」也與泰國甜點連鎖品牌「奇維奇娃」跨界聯名合作，以茶入甜點的創意出發，研發出紅烏龍阿芙佳朵、泡芙、司康等茶甜點，7/1-7/31在「台東紅烏龍小茶館」限定販售，歡迎民眾前往品嘗跨界推出限定版的創意紅烏龍茶點心。

只要在展覽期間(7/1-7/31)下載「MOS Order」APP，並至「台東紅烏龍小茶館」消費或打卡，到「台東紅烏龍小茶館」服務台出示發票或打卡畫面即可領取限量「MOS安心取溫馨送－台東紅烏龍茶票券」乙張，票券可至全台摩斯漢堡兌換。另7月1日至3日開幕前3天，也可直接在「台東紅烏龍小茶館X MOS Burger」快閃店兌換聯名限定飲品「台東紅烏龍茶」，現場就能喝到專屬台東滋味的紅烏龍。

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