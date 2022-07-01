「摩斯紅茶自己煮」超大鍋17元　3步驟曝光！飲料控驚：還不喝爆

▲摩斯紅茶自己煮，一大鍋不到20元。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一票速食控笑虧，摩斯漢堡「紅茶才是本體」，單點一大杯就要40元，如今有神人分享簡單3步驟，竟也能在家煮出相同茶味，且一茶包平均只要17元，就能喝爆2000cc，讓眾網友大讚「還不喝爆！」

一名女女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》熱心直呼，買了一盒東爵經典紅茶，拿出一茶包就能煮出2000cc容量，煮法非常簡單，3步驟與黃金比例曝光：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1｜將1000cc的水煮滾後關火，放入1枚茶包「浸泡7分鐘」。

►原PO貼心提醒：絕不能按壓茶包，否則會和人生一樣苦澀。

2｜時間到將茶包撈起，加入約120-130g的糖（糖量視個人喜好調整）。

3｜將糖攪拌至完全融化後，加入1000g的冰塊（待冰塊溶解後再喝，甜度會比較剛好）。

原來在家也能煮出摩斯神級紅茶，賣場一盒8小包售價135元，平均一包只要17元。而原PO也分享，「切點檸檬片，或加牛奶變成奶茶都很好喝哦！」

▼浸泡過程中，千萬不能攪動茶包。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



實用文曝光後，引發一票網友狂讚，「味道竟然跟摩斯一樣，等下立馬去買～感謝分享」、「上次買到的是紅色的，原來是要深藍色的」、「原來不能按壓，我上次泡一個苦到懷疑人生」、「（另一款）四季春茶冷泡也不錯，加奶就是烏龍鮮奶茶」、「我都趁特價時買紅色莊園茶包覺得好喝，直接泡然後加牛奶」、「東爵紅茶真的好喝，我一次都煮4000cc 兩個茶包，早上加鮮奶喝」。

▼內行建議，砂糖可改用蔗糖。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

