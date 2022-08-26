拋摔毆虐8月大早產嬰！害視網膜出血腦萎縮　惡保母遭起訴求重刑

▲毆打拋摔8月大早產兒造成顱內出血，檢方依重傷害起訴惡保母。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區49歲的陳姓女保母前年底受託照顧8個月大的早產兒，竟受不了早產兒哭鬧，毆打頭部和手腳，用力搖晃、拋、摔、丟，導致早產兒硬腦膜下血腫、視網膜出血、腦萎縮等，盡管陳女矢口否認，卻沒通過測謊，檢方今天依故意對兒童犯傷害致重傷害罪嫌起訴，並建請加重其刑。

陳女從2020年12月1日至2021年3月6日，受雇照顧8月大的早產男嬰，竟因受不了嬰兒哭鬧，情緒失控，由於住處沒有監視器，竟以不詳方式毆打男嬰頭部和手腳，重複用力搖晃，丟、拋、摔，造成男嬰硬腦膜下血腫、視網膜出血等，且進行腦萎縮手術，身體受有重大難治之重傷害，男嬰外婆發現傷勢後，2021年3月5日從保母家抱回，隔天晚上送醫急救，住進加護病房。

陳女矢口否認毆打，還辦稱是男嬰不適應新環境，男嬰生活狀況，她都有如實告知父母，最後還希望能換保母照顧，不過，陳女說法並未通過測謊。

檢方認為，陳女住處雖無監視器，但依其智識程度，客觀上應能預見對年幼兒童頭部、身體毆打，用力搖晃，可能會導致幼童受有重傷之結果，因此堪認一時情緒失控而毆打，依刑法觸犯傷害致重傷害罪起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。