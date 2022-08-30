快訊／今本土增31178「相隔49天再破3萬」　另增27死

記者洪巧藍／台北報導

BA.5疫情來了！中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增31178例本土個案，是從7月12日以來相隔49天再次破突破三萬。另新增310例境外移入，確診個案中增27例死亡；本土病例縣市分布仍以六都為多，排行第一的新北市破六千達到6631例，接著是台北市3896例、台中市3761例、桃園市3138例、高雄市2573例、台南市2026例。

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之31,178例本土病例，為14,345例男性，16,822例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(6,631例)，臺北市(3,896例)，臺中市(3,761例)，桃園市(3,138例)，高雄市(2,573例)，臺南市(2,026例)，彰化縣(1,320例)，苗栗縣(869例)，新竹縣(816例)，屏東縣(811例)，雲林縣(767例)，宜蘭縣(696例)，新竹市(673例)，花蓮縣(578例)，嘉義縣(512例)，南投縣(511例)，基隆市(509例)，嘉義市(385例)，臺東縣(345例)，金門縣(181例)，澎湖縣(160例)，連江縣(20例)。

▲8/30新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為12例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月30日至8月27日，死亡日期介於6月9日至8月27日。

指揮中心說明，今日新增310例境外移入個案中，為149例男性，161例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(21例)，馬來西亞(9例)，新加坡(7例)，柬埔寨及日本(各4例)，紐西蘭(3例)，韓國、香港及美國(各2例)，法國、緬甸、菲律賓及英國(各1例)移入，另252例感染國家調查中。入境日期介於今年7月30日至8月29日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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