　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今本土增31178「相隔49天再破3萬」　另增27死

記者洪巧藍／台北報導

BA.5疫情來了！中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增31178例本土個案，是從7月12日以來相隔49天再次破突破三萬。另新增310例境外移入，確診個案中增27例死亡；本土病例縣市分布仍以六都為多，排行第一的新北市破六千達到6631例，接著是台北市3896例、台中市3761例、桃園市3138例、高雄市2573例、台南市2026例。

▲▼指揮中心8/26記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之31,178例本土病例，為14,345例男性，16,822例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(6,631例)，臺北市(3,896例)，臺中市(3,761例)，桃園市(3,138例)，高雄市(2,573例)，臺南市(2,026例)，彰化縣(1,320例)，苗栗縣(869例)，新竹縣(816例)，屏東縣(811例)，雲林縣(767例)，宜蘭縣(696例)，新竹市(673例)，花蓮縣(578例)，嘉義縣(512例)，南投縣(511例)，基隆市(509例)，嘉義市(385例)，臺東縣(345例)，金門縣(181例)，澎湖縣(160例)，連江縣(20例)。

▲▼8/30新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲8/30新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為12例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月30日至8月27日，死亡日期介於6月9日至8月27日。

指揮中心說明，今日新增310例境外移入個案中，為149例男性，161例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(21例)，馬來西亞(9例)，新加坡(7例)，柬埔寨及日本(各4例)，紐西蘭(3例)，韓國、香港及美國(各2例)，法國、緬甸、菲律賓及英國(各1例)移入，另252例感染國家調查中。入境日期介於今年7月30日至8月29日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

ET快訊
快訊／午後雷雨！　10縣市大雨特報
3家餐廳掉出米其林星榜！　連3年摘二星止步
疫情快速升溫！　莊人祥：下週單日估破4萬
獨／敖犬女友身分曝！　「長榮空姐」雪乳+長腿辣爆
快訊／30多歲女染疫後發現罹癌！　胸、腹部「多處轉移」死亡
快訊／疫情回升破3萬例！　各縣市確診分佈曝
快訊／本土增31178「相隔49天再破3萬」　另增27死
柯文哲狂問「要不要投給黃珊珊」　王世堅：感情跟理性還在掙扎啦
劍潭麥當勞空租2年　新店家來了！租金1416萬進駐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「1人吃飯坐6人桌」他怒公審　眾人看傻神邏輯：這社會怎麼了

BA.5疫情來了！長者第四劑接種率慘　有3成「能打還沒打」

深圳首見BF.15新變異株　莊人祥：監測是否有境外移入個案

快訊／午後雷雨報到！10縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

接近台灣就彈開　軒嵐諾鬼切「90度右轉」！網：怕被護國神山榨乾

疫情快速升溫「明天確診3.5萬例」　莊人祥：下週單日估破4萬

鳳山水果嬤機器版！鮮榨果汁長出「綠白毛」　衛生局怒開罰　

台南美食之都「米其林卻0入榜」　內行曝2原因！在地人：入選會被笑

開學日最怕手機響　「停課簡訊」讓媽媽炸鍋「衝學校接孩子」

本土再破3萬例！　昨逾5千人領口服藥「創7／19以來新高」

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

「1人吃飯坐6人桌」他怒公審　眾人看傻神邏輯：這社會怎麼了

BA.5疫情來了！長者第四劑接種率慘　有3成「能打還沒打」

深圳首見BF.15新變異株　莊人祥：監測是否有境外移入個案

快訊／午後雷雨報到！10縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

接近台灣就彈開　軒嵐諾鬼切「90度右轉」！網：怕被護國神山榨乾

疫情快速升溫「明天確診3.5萬例」　莊人祥：下週單日估破4萬

鳳山水果嬤機器版！鮮榨果汁長出「綠白毛」　衛生局怒開罰　

台南美食之都「米其林卻0入榜」　內行曝2原因！在地人：入選會被笑

開學日最怕手機響　「停課簡訊」讓媽媽炸鍋「衝學校接孩子」

本土再破3萬例！　昨逾5千人領口服藥「創7／19以來新高」

金探子變迷你手袋！哈利波特聯名「輕巧尼龍包」學院風印花太燒

狀況不斷！主審受傷加燈光問題　巨人主場對教士二度延遲

快訊／陳時中拋社福牛肉：坐月子3.6萬補貼、青少年發1500元藝遊券

心疼金正恩確診發燒！居民痛哭喊「慈愛如父」：不畏病毒鼓舞抗疫

貨櫃三雄股價低於淨值、本益比與本淨比相當　黎方國：顛覆投資學理論

每天兩杯茶降低死亡風險！　茶內「多酚」物質可減少炎症

2022巴哈姆特ACG創作大賽得獎名單出爐 　《無名小鎮》成最大贏家

巡視浴缸自己弄濕尾巴　圓臉貓「全推給奴才」張嘴吃驚：你竟敢！

「1人吃飯坐6人桌」他怒公審　眾人看傻神邏輯：這社會怎麼了

北市民調陳時中吊車尾　議員曝中間選民「很怕他當選」

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

軒嵐諾「大迴轉」1情況發警報　各國最新路徑曝

風王軒嵐諾煞不住直撲台灣？　「有這機率」

英國預測　軒嵐諾撲台後貫穿陸地

風王軒嵐諾「飆速下墜球」　警報機率曝

中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台變天時間曝

軒嵐諾開眼！抵台外海恐上看強颱等級

軒嵐諾恐轉強颱！往西可能發海警

四叉貓被嗆「最醜的Gay」　苦苓8字擊爆吳子嘉

婆婆想跟親子遊　媳婦改訂五星飯店

盤點全台5大美女教授！網暴動：想轉學

更多熱門

相關新聞

長者第四劑接種率慘！還有3成「能打還沒打」

長者第四劑接種率慘！還有3成「能打還沒打」

BA.5真的來了！今（30）日本土病例正式突破3萬，中央流行疫情指揮中心公布國內65歲以上長者疫苗接種情形統計，前三劑的接種都已經達到7成5以上，但是第四劑接種卻僅有33.7%。進一步檢視發現，約有3成長者是已經符合接種間隔但仍沒有接種，發言人莊人祥提醒，目前疫情已經在上升中，提醒符合資格民眾盡快完成接種，降低重症風險。

昨逾5千人領口服藥「創7/19以來新高」

昨逾5千人領口服藥「創7/19以來新高」

本土回升3萬例！雙北專責病房最高開到30%

本土回升3萬例！雙北專責病房最高開到30%

快訊／今本土+31178！新北6631例最多　各縣市分佈曝

快訊／今本土+31178！新北6631例最多　各縣市分佈曝

死亡+27！最年輕30多歲女　染疫後發現罹癌「多處轉移」

死亡+27！最年輕30多歲女　染疫後發現罹癌「多處轉移」

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

為何不愛接電話？內行揭「5大原因」

《棒棒堂》分家都是因為「他」！

Makiyo懷胎8月「斷不了菸癮」被罵翻！

Netflix再等2天「上架一神作」！

敖犬長髮女友罕見曝光！逛夜市「共舔一支冰淇淋」

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面