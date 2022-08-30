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電熱水器故障！媽媽洗澡遭「奪命電擊」　2歲女兒目睹死亡過程嚇哭

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲媽媽帶女兒一起進浴室洗澡，卻不慎觸電死亡，女童親眼目睹悲劇發生。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／編譯

國外一名33歲媽媽25日下午準備幫2歲女兒洗澡，但家中使用的電熱水器發生故障，導致她受到強烈電擊，她淋浴到一半就被電暈倒地，所幸年幼女兒當時沒有同時觸電，不過，幸運逃死的女童仍因目睹觸電過程而被嚇哭。急救人員到場後未能成功挽救這名媽媽的生命，女童頓失至親。

根據《鏡報》報導，意外發生地點位於阿根廷布宜諾斯艾利斯省貝里索市（Berisso）的一幢民宅，33歲的巴拉圭裔婦女阿琪諾（Geronima Sunilda Sanchez Aquino）25日下午2點30分左右，正要幫2歲女兒洗澡，沒想到，她卻突然遭受足以致命的強烈電擊，女兒目睹媽媽觸電倒地的畫面，不禁嚇得大哭，直到哭聲驚動附近鄰居這起意外才曝光。

鄰居發現後撥打急救電話，遺憾的是，急救人員趕到場時女童的媽媽已經死亡。調查人員表示，事故發生原因是電氣設備安裝不當與死者「自己的疏忽」所導致，「這起事件是一個糟糕的、不穩定的裝置，加上受害者的粗心草率。」報導稱，阿琪諾渾身濕透，而且身上充滿電擊留下來的傷，所幸女兒沒有受傷。

現場有科學警察小組（Policia Cientifica）進駐，隨後才將死者遺體送往太平間進行驗屍，目前當局仍在調查詳細事件與死亡的原因。

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