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《新楓之谷》百萬道具被盜光！10年老玩家怒告遊戲橘子卻輸了

▲遊戲直播主中途昏迷不醒，嚇傻粉絲們。（圖／取自免費圖庫Pxfuel）

▲男子玩《新楓之谷》10年下來所累積的百萬道具被盜光，怒告遊戲橘子賠償。（示意圖／取自免費圖庫Pxfuel）

記者黃資真／台北報導

身為《新楓之谷》資深玩家的林姓男子，過去為了防止道具被盜，特地購買「PLAYSAFE」數位安全卡保護帳號，然而遊戲橘子將此服務取消後，林男的帳號遭盜用，辛苦累積10年、總價共102萬的道具全沒了，憤而向遊戲橘子提告請求賠償50萬元。法院認為當時業者有提前公告終止系統的時間，也有提醒玩家須更改防護機制，判決林男敗訴。

林男主張，自己是《新楓之谷》長達10年的資深玩家，為了保護高價道具，花錢購買遊戲橘子推出的「PLAYSAFE」數位安全卡防止被盜，然而遊戲橘子於2020年6月29日將數位安全卡下架，林男控訴業者未事先通知此消息，導致自己價值共102萬的道具全都消失。

林男提出申訴、又透過桃園市府消費者爭議調解委員會調解後，業者卻反怪林男自行解鎖防盜機制，且未使用新出的防盜機制，拒絕給錢，他只好上法院向法官討公道，並求償50萬元。

遊戲橘子反駁，林男未能證實道具確實有遭盜用，包括道具有哪些、價值為何，皆未提出證據證明，且數位安全卡背面載明注意事項「本公司有修正、暫時停用、永久取消本卡之服務權利」。

另外，遊戲橘子於2019年9月18日就有在官網公告，通知玩家至beanfun!綁定安全鎖，並將防護機制調至最高防護，以保護玩家自身帳號，並於同年12月2日終止服務同日，再行公告及在beanfun!進行推播，況且林男早在2015年12月下載beanfun! APP，故早能知悉上開情形，林男也沒有自行調整防護機制，導致道具被偷。

法官認為，業者確實有於行使終止權前，先行在網頁上向玩家公告，並提醒防護機制之調整方法，且林男自承在終止安全卡服務前，已經好一段時間沒登入，玩家沒注意到公告、未調整防護機制並非業者所能掌控的情況，判決林男敗訴。

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