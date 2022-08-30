維他命D多吃恐增失智風險　醫2點解答：它也沒這麼神

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維他命D多吃恐增失智風險　江坤俊2點解答：它也沒這麼神

記者黃翊婷／綜合報導

維他命D被視為促進腦部健康利器，但國衛院最新研究發現，若年長者長期服用恐怕會增加失智風險。外科醫師江坤俊29日在臉書PO文分享此事，坦言有一些朋友希望他發文幫維他命D正名，但他只提醒兩件事，一是為什麼會需要維他命D，二是一般人要補充的是非活性維他命D，「我無意神化維他命D，它也沒這麼神，只是現代人的生活讓你缺乏了非活性的維他命D。」

保健食品到底該不該吃？《遠見》邀3學者說分明。（圖／記者嚴云岑攝）

▲市面上有許多保健食品。（示意圖／記者嚴云岑攝）

國衛院研究發現，阿茲海默症小鼠經動物實驗補充維他命D之後，反而會增加大腦病變及智能退化，健保資料庫分析也佐證該結果，年長者長期服用活性維他命D，發生失智症的風險是未服用者的1.8倍，而失智症患者長期服用維他命D，死亡風險增加2.17倍；這份研究成果已分別在2021年、2022年發表於老化醫學領域知名期刊《Aging Cell》。消息傳開後，掀起不少民眾擔憂，並紛紛致電醫院詢問，讓醫護人員接電話接到手軟。

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▲▼國衛院發現老年人長期服用維生素D3恐增加失智症風險。（圖／國衛院提供）

▲國衛院發現，老年人長期服用活性維他命D3，恐怕會增加失智症風險。（圖／國衛院提供）

外科醫師江坤俊曾出書講述補充維他命D的好處，他29日在臉書PO文表示，收到一些朋友和同學的訊息，希望他發表一篇聲明幫維他命D正名，因為他們看到一篇報導說「老人補充活性維他命D更容易失智」，「首先我要說的是，每篇登上國際期刊的研究都值得尊重，我無意批評別人的研究方法有什麼缺陷，事實上也沒有人的研究是完美的，挑毛病大家都會。」

江坤俊只提醒兩件事，第一，為什麼會需要維他命D，因為人體維他命D的來源是陽光照射和食物，食物大約只占10％，所以只要日照不足，就極容易缺乏維他命D，加上現代人幾乎都會防曬，因此缺乏維他命D是一個普遍的現象；第二，一般人要補充的是非活性維他命D，不是活性的，由於陽光給予的是非活性維他命D，民眾防曬後會缺乏的自然就是非活性維他命D，所以請補充非活性維他命D。

至於維他命D的功能和好處，江坤俊表示，國際期刊有好幾千篇關於維他命D的研究，也有部分研究認為人們補充維他命D沒有明顯效果，15年前他去美國學習維他命D的相關醫學知識，回國後也希望把自己認識的維他命D介紹給更多人知道，「我無意神化維他命D，它也沒這麼神，只是現代人的生活讓你缺乏了非活性的維他命D。」

江坤俊說，維他命就是維生素，是維持生命的要素之一，維他命D和其他維生素一樣都是不能缺乏的，「我無意幫維他命D正名，我也沒那麼偉大，我只是覺得我要把我知道的東西告訴你們。」

今天收到一些朋友和同學的訊息 請我發一篇聲明幫維他命D正名 因為他們今天看了一篇報導說老人補充活性維他命D更容易失智 首先我要說的是 每篇登上國際期刊的研究都值得尊重 我無意批評別人的研究方法有什麼缺陷 (事實上也沒有人的研究是完美的，挑...

江坤俊醫師發佈於 2022年8月29日 星期一

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