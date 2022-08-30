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王浩宇開挺廖老大！大喊「阿娘喂」就送除臭襪　活動方式曝光

▲▼王浩宇開挺廖老大。（圖／翻攝臉書／王浩宇／夥伴生活）

▲王浩宇開挺廖老大，只要拿著廖老大的飲料空杯至夥伴生活門市大喊「阿娘喂」，就能拿到免費的除臭襪。（圖／翻攝臉書／王浩宇、夥伴生活）

記者柯振中／綜合報導

網紅「廖老大」投入飲料界後，引起的爭議不斷，桃園市前議員王浩宇曾公開嫌難喝，直言品質有待加強。王浩宇對此發起活動，只要民眾拿到廖老大飲料店的空杯，到夥伴生活的門市大喊「阿娘喂」，就可以拿到免費的襪子，活動發起後，立刻在網路上引起熱烈迴響，也有不少粉絲摩拳擦掌準備參與。

王浩宇16日曾公開點名，廖老大飲料店的茶「很苦很難喝」，最後整杯倒掉，「抱歉我得說實話，品質待加強。」貼文曝光後，引起熱烈討論，王浩宇後續又發文稱，飲料店的競爭十分激烈，一次展這麼多店，品質若沒辦法顧好，就無法永續，且價格沒有比較便宜、口味卻較差，民眾只會支持一次，「然後呢？就沒了。」

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王浩宇說，他並無惡意，因為可憐的是加盟主，投入了大量資金加盟，如果收店會變得很慘，希望能改善品質，否則連今年冬天都撐不過。

▼ 王浩宇曾直言廖老大飲料店「很苦很難喝」。（圖／翻攝臉書／王浩宇）

▲▼ 王浩宇喝廖老大「很苦很難喝」整杯倒掉　給真心建議：不改會開不下去。（圖／翻攝王浩宇臉書）

後續廖老大巡店，2天下來喝了20杯甘蔗青茶，其中竟有2杯酸掉，坦言「有的加盟主真的很隨便」。廖老大質疑，有些加盟主根本沒認真學習，更是喊話14間表現不佳的加盟店，「我死都不會再來買，這些店乾脆關一關算了！」

事後，王浩宇經營的「夥伴生活」發起活動，29日晚間6點過後，只要憑「廖老大、阿娘喂」的不限品項飲料空杯到全台各門市，並大喊通關密語「阿娘喂」，就能免費兌換除臭襪一雙，全台限量168雙，換完為止。

▼王浩宇表示，這次的活動相當簡單，也已經有人換到。（圖／翻攝臉書／王浩宇）

▲▼王浩宇開挺廖老大。（圖／翻攝臉書／王浩宇）

對此，王浩宇也說明，這項活動相當簡單，只要拿著廖老大飲料店的空杯，到夥伴生活門市大喊「阿娘喂」，就會送襪子，「很簡單的，快來喔！」

貼文曝光後，立刻有不少網友留言回應，「阿娘喂，這樣好尷尬」、「這比台北市城博集點遊戲簡單又有趣」、「為了襪子，只好去買廖老大的飲料，這是逆向行銷嗎」、「感覺需要很大的勇氣」、「廖老大會非常感謝你」、「我不怕丟臉，我做啊。可是我在高雄，可以換嗎？」

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