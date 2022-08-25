廖老大準備開鍘！茶飲品質不良記1大過　3大過取消加盟權

▲廖老大今受訪提出懲處不良加盟主方式。（資料照／合成圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

賽車教父「廖老大」廖志賢跨足飲料界，日前遭前桃園市議員王浩宇直批難喝，廖志賢近日訪查發現確有部份加盟店有口味欠佳、備料缺失等問題，昨在直播上怒批不用心的加盟主「欠罵！」；廖老大25日受訪表示，日後每月會派督導員至各分店進行衛生、飲品查核，若品質不良會記大過1次，累積3大過將取消加盟權。

廖志賢昨日開直播時，劈頭就說「我不護短的啦！」他表示該教的都教了，但問題卻一大堆，例如他發現有的加盟主會偷換紅茶，「一斤130元的換成90元」，或是珍珠煮不熟硬拗是客人喜歡吃硬的。他當初上課時一再強調2點，第一是食安，要有良心，飲水設備要用好、要注意衛生；第二是品質要顧好，「煮壞一杯茶，少一個客人」。他最後說，「今天開罵就是希望他們能夠改進。」

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廖志賢今日受訪指出，廖老大加盟店與其他茶飲連鎖加盟不同，在全台100多家加盟店中，有15家是免費提供身障加盟主加入，且他們是全台唯一一家不控管原物料的加盟體系。

廖志賢說，由於不須控管原物料，加盟店的生意好壞跟總公司沒有直接的利益關係，但對於某些加盟主而言，幾十萬的加盟金是很大的壓力，「我們擔心的是那些弱勢加盟主的生意受到影響」，決定日後針對不用心的加盟主進行懲處。

廖志賢說明懲處規定，每月會有督導員前往各分店購買飲品稽核品質，若品質不良大過1次，3大過取消加盟權；另外，加盟店遭民眾投訴也會派員進行稽查，若經查缺失屬實將比照辦理。