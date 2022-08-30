哭也沒用…這3星座「被劈腿後過更好」！第1名讓對方後悔

▲感情中面對背叛，你是從此不再相信愛情還是讓自己變得更好？（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

在人生路上的數段感情中，你也遇過另一半出軌或是劈腿等不忠行為嗎？面對變質的關係哭乾了眼淚後，從此不再信任愛情。命理專家小孟老師盤點有「3個星座」在遭人背叛後，不會自甘墮落或沉淪，反而是不甘心的激起對生活的熱情，過得越來越好，勇敢堅強的你是否就是如此。

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▲即便再難過，有些星座仍會打起精神、越過越好。（示意圖／記者李佳蓉攝）

小孟老師分析感情中越挫越勇的星座Top3：

第3名：獅子座－學習招數、療癒他人

一旦遭遇背叛，獅子座會學習花心之人如何傷害自己的招數，並開始探索這種會背叛人的心裡在想什麼，當周圍朋友也有類似被人背叛的經歷後，他們會帶領友人成長，也能告知對方該如何運用手段對付負心漢/女。正因如此，當朋友受到情傷時，就會是最佳特效藥，過往的經驗使他們成為療癒高手與心靈達人。

第2名：摩羯座－逆風高飛、越挑越好

摩羯座會記取教訓、不會再碰觸相同類型的人，對象越挑越好，價值觀也會趨於成熟，並且審美觀念也著重內涵。他們年輕時相當重視外表，長大後注重內在的提升，當遭遇背叛時也更重視一個人的心靈層面，所以越老交到的另一半會越對自己的胃。

第1名：天蠍座－燃起鬥志、悔不當初

被劈腿後，反而能激起天蠍座對生活的熱情，會四處打探對方下場如何，此外也會不斷咒罵對方，不過因擅於工於心計，很快就能恢復正常生活。天蠍座也會開始忙於理財布局、穿著也變得更有品味，開始研究流行時尚，想當個女強人不讓自己輕信男人。

不僅如此，天蠍座在打理好內在、外在後，就會等待時機出現在甩他們的人面前，讓對方知道自己現在的狀態及條件有多麼好，讓對方悔不當初。