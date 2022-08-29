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社會 社會焦點 保障人權

屏東警逼網拍老闆辭退員工：否則天天來站崗「讓你沒生意！」

記者柯沛辰／綜合報導

屏東縣枋寮一間網拍店時常協助警方調閱監視器，不料一名警員認出女員工的丈夫有毒品前科，竟威脅老闆辭退女員工，否則「天天來站崗讓你這間沒生意！」律師李菁琪接獲求助，29日在臉書公布店內監視器畫面，痛批枋寮分局「先生有前科到底跟太太有什麼關係？就算是員工本人有前科，也不應該這樣阻礙更生人求職吧！」

李菁琪表示，這間網拍倉庫是台一線車禍熱點，警方常常為了方便，跟店家調閱監視器畫面。8月16日，警方看到一名毒品前科男子騎車載女員工來上班，當場進行搜身，但並沒有搜到任何可疑物品。怎料隔天，警方又來調閱監視器，稱要看店內是否有毒品交易，並要求老闆辭退女員工。

▲▼屏東警逼網拍老闆辭退員工：否則天天來站崗「讓你沒生意！」。（圖／律師李菁琪授權提供）

▲屏東警員威脅業者，若是不辭退女員工，「我就閒閒來給你亂一下」。（圖／律師李菁琪授權提供）

影片中可見，員警直接告訴老闆：「你不能請她（女員工）啦！歹人啦！不然我介紹別人，我會騙你？（否則）我每天都來站崗，讓你們這間沒生意！」老闆無奈回了一句「反正我們這裡也沒做生意...」但警員繼續教訓「阿他就有在做違法的阿（老公有前科），阿你知道還請這種的？請鬼開藥單？

老闆解釋，「（雇用）他老婆還好吧？」警員回答「還好？要是搜到槍咧？你如果也是一起跟這種吃毒的！店該關就關阿，就不要跟他們在一起啊！」老闆澄清「我沒跟他們做任何違法的事情...」怎料警員堅持「乾脆就不要請她就好了啊！請老婆，老公也會來啊，都在這邊交藥，不然監視器給我看！」

▲▼屏東警逼網拍老闆辭退員工：否則天天來站崗「讓你沒生意！」。（圖／律師李菁琪授權提供）

▲警員認為女員工的老公可能再犯，若老闆不將人辭退，「我每天都來站崗！」（圖／律師李菁琪授權提供）

眼見老闆不打算改變心意，警員進一步威脅「講難聽點啦，我就來跟刑大說這裡是（毒品交易）據點，都在這裡交易，啊他老婆來交錢交貨就好了，對不對？你這裡生意場所是最好的，是不是這樣？這裡人出入多，交貨方便難抓，你正正當當生意人，對不對？如果你繼續請她，我會繼續來，對你們做生意不好，我就閒閒來給你亂一下。」

律師李菁琪批評，先不論先生有前科到底跟太太有什麼關係，「就算員工本人有前科，也不該這樣阻礙更生人求職吧！」她指出，屏東警方如此追殺社區治安人口，「要不要乾脆誅九族連坐？還是學古日本搞村八分？一句話，噁心！連老公有前科都不能好好工作，這是要逼死誰？」

▼警員威脅，要跟刑事警察大隊通報店面是「毒品交易據點」。（圖／律師李菁琪授權提供）

▲▼屏東警逼網拍老闆辭退員工：否則天天來站崗「讓你沒生意！」。（圖／律師李菁琪授權提供）

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