　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

S2O散場地上驚見「大量咖啡包」！網傻：難怪《我問天》能那麼嗨

記者鄒鎮宇／綜合報導

「S2O Taiwan潑水音樂祭」在活動前一日宣布包括CL等共11組藝人「確定無法演出」，引發軒然大波，但主辦單位堅持舉辦，活動於28日結束。有網友事後PO出VIP席散場後，地上滿滿疑似毒品咖啡包的垃圾，讓網友感嘆，「這也難怪我問天能讓你們那麼嗨」。

「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位斯邦奈因請來的藝人、DJ無法到場，與台北市文化部槓上。然而，活動照辦後，VIP席內的100萬「女體壽司」等高消費套餐仍然有人買下，每晚現場都擠入至少2萬人狂歡。

▲▼「S2O Taiwan潑水音樂祭」要價100萬女體壽司。（圖／翻攝自官方IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「S2O Taiwan潑水音樂祭」要價100萬女體壽司。（圖／翻攝自官方IG）

▲▼「S2O Taiwan潑水音樂祭」比基尼辣妹、現場煙火。（圖／斯邦奈提供）

有網友在臉書粉專「靠北電子音樂」中，以「咖啡之夜，VIP不意外」為題PO出5張照片；照片顯示，VIP席散場後，地上有許多垃圾塑膠袋，但其實這些都是俗稱的「毒品咖啡包」。

網友看完紛紛留言，「女體盛配咖啡，感覺跟林森北好像」、「左手咖啡右手K，跟著氣球一起飛」、「咖啡不補，對不起父母」、「咖啡麻醉不了你的孤單，只會讓你腳更酸」、「一進去主舞台味道就超重」、「你以爲還是大燈一開，滿地都是針筒的年代？」「難怪聽了我問天也能這麼嗨」、「咖啡配菸，法力無邊」。

▼有網友在S2O的VIP席地上驚見「咖啡包」。（圖／翻攝靠北電子音樂，下同）

▲▼S2O散場VIP席地上驚見「咖啡包」　水槍射女生私密處　網傻：難怪我問天能那麼嗨 。（圖／翻攝靠北電子音樂）

▲▼S2O散場VIP席地上驚見「咖啡包」　水槍射女生私密處　網傻：難怪我問天能那麼嗨 。（圖／翻攝靠北電子音樂）

▲▼S2O散場VIP席地上驚見「咖啡包」　水槍射女生私密處　網傻：難怪我問天能那麼嗨 。（圖／翻攝靠北電子音樂）

▲▼S2O散場VIP席地上驚見「咖啡包」　水槍射女生私密處　網傻：難怪我問天能那麼嗨 。（圖／翻攝靠北電子音樂）

▲▼S2O散場VIP席地上驚見「咖啡包」　水槍射女生私密處　網傻：難怪我問天能那麼嗨 。（圖／翻攝靠北電子音樂）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
吃「15種食物」防大腸癌　營養師認證：4習慣是禁忌
快訊／Jennie爆熱戀V「親密照連3發」　駭客預告還有更大
女星性成癮「700人斬」走火入魔　花8年治療現況曝光
S2O散場驚見「大量咖啡包」　網傻：難怪《我問天》能那麼嗨
紅牌重機「6車停1格」挨轟違規！　內行曝法條打臉
台北女防火巷離奇墜亡　「臟器外露」全身包棉被
快訊／NASA宣布取消「阿提米絲」登月發射　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紅牌重機「6車停1格」挨轟違規！內行曝法條打臉：早就改了

S2O散場地上驚見「大量咖啡包」！網傻：難怪《我問天》能那麼嗨

22歲妹完事「爆痛衝急診」！醫師照X光愣了：怎麼進去的

喊告「留2星客人」被出征！居酒屋刪網友留言　再道歉：到此為止

尪喊18歲女學生「寶貝壞蛋」！轉頭嗆妻：各玩各的　網教一招反制

校務營運卓越深獲肯定　李天祥續任崑山科大校長

就學即就業！城市科大首創「攜手旅行社辦企業公費生甄選」

老婆包裡翻出保險套！人夫被綠「突心痛懺悔」　網見證現世報狠酸

教部強行通過2歲幼兒入混齡班　教團斥無視民意逆風而行

快訊／台中市區暴雨！時雨量72mm　水利署連發10則淹水警報

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

在非洲開車窗亮出iPhone　竟釣出4人慢跑尾隨搶手機

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

紅牌重機「6車停1格」挨轟違規！內行曝法條打臉：早就改了

S2O散場地上驚見「大量咖啡包」！網傻：難怪《我問天》能那麼嗨

22歲妹完事「爆痛衝急診」！醫師照X光愣了：怎麼進去的

喊告「留2星客人」被出征！居酒屋刪網友留言　再道歉：到此為止

尪喊18歲女學生「寶貝壞蛋」！轉頭嗆妻：各玩各的　網教一招反制

校務營運卓越深獲肯定　李天祥續任崑山科大校長

就學即就業！城市科大首創「攜手旅行社辦企業公費生甄選」

老婆包裡翻出保險套！人夫被綠「突心痛懺悔」　網見證現世報狠酸

教部強行通過2歲幼兒入混齡班　教團斥無視民意逆風而行

快訊／台中市區暴雨！時雨量72mm　水利署連發10則淹水警報

不想當句點王！他成為「聊天兵器庫」　專家點出3困境：照樣冷場

艦艇國造讓台船維修保養業務營收占比提高　今年可以自8億增至9.5億元

Jennie爆熱戀V「親密照連3發」　駭客預告還有更大尺度！

停車格塞6重機挨轟老鼠屎！網反讚「有水準」打臉：無知真可怕

美股開盤道瓊「下跌250點」　主要股指延續上周跌勢

快訊／北一女晚間火警！警衛驚覺火光報案　消防員拉水線灌救

苗可麗送女兒遠赴英國留學　回憶單親時光淚崩：學習放手

行政院跨部會「斬人蛇」！ 警調逮138黑幫人蛇39人收押

紅牌重機「6車停1格」挨轟違規！內行曝法條打臉：早就改了

S2O散場地上驚見「大量咖啡包」！網傻：難怪《我問天》能那麼嗨

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

軒嵐諾轉中度颱風！週三起砸雨彈

3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

南港凶殺「路人視角曝」　驚見正義哥現身！

軒嵐諾恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

軒嵐諾估明成中颱　週三雨彈開炸

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

辱警數學哥道歉自請處份　網友批師大之恥　校方要辦「送學懲會」

老婆月花9千吃外送　夫付錢付到怕

他怨飯店泳池都是人　照片曝網驚：炫耀吧

7縣市大雨特報！警戒範圍出爐

明天開學！防疫新制一次看　2週後不再全班停課

命案照掃見「這1箱泡麵」　網歪樓驚：懂吃

更多熱門

相關新聞

調查官濫用天網查個資！徐宿良盜賣毒品爆案外案

調查官濫用天網查個資！徐宿良盜賣毒品爆案外案

調查局航業調查處基隆站機動組前組長徐宿良盜賣1.68億餘元毒品案，檢警意外發現，該組組員吳姓調查官，利用調查局天網等系統，偷查民眾個資洩密案。基隆地檢署偵結，認定吳男涉犯公務員洩漏國防以外，應秘密文書等罪，但考量吳男犯行未危害公共利益，犯後深表悔悟，緩起訴吳員，但須支付公庫10萬元。

S2O放翁立友《我問天》全場傻了！鳳梨女友暴怒

S2O放翁立友《我問天》全場傻了！鳳梨女友暴怒

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

S2O官宣：5萬人進場打破歷年紀錄

S2O官宣：5萬人進場打破歷年紀錄

S2O「百大DJ變百吉DJ」　羅百吉力挺：台灣人不是次等的！

S2O「百大DJ變百吉DJ」　羅百吉力挺：台灣人不是次等的！

關鍵字：

S2OS2O Taiwan潑水音樂祭DJ kaku翁立友我問天咖啡咖啡包毒品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

在非洲開車窗亮出iPhone　竟釣出4人慢跑尾隨搶手機

在非洲開車窗亮出iPhone　竟釣出4人慢跑尾隨搶手機

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面