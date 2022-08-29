S2O散場地上驚見「大量咖啡包」！網傻：難怪《我問天》能那麼嗨

記者鄒鎮宇／綜合報導

「S2O Taiwan潑水音樂祭」在活動前一日宣布包括CL等共11組藝人「確定無法演出」，引發軒然大波，但主辦單位堅持舉辦，活動於28日結束。有網友事後PO出VIP席散場後，地上滿滿疑似毒品咖啡包的垃圾，讓網友感嘆，「這也難怪我問天能讓你們那麼嗨」。

「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位斯邦奈因請來的藝人、DJ無法到場，與台北市文化部槓上。然而，活動照辦後，VIP席內的100萬「女體壽司」等高消費套餐仍然有人買下，每晚現場都擠入至少2萬人狂歡。

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▲▼「S2O Taiwan潑水音樂祭」要價100萬女體壽司。（圖／翻攝自官方IG）

有網友在臉書粉專「靠北電子音樂」中，以「咖啡之夜，VIP不意外」為題PO出5張照片；照片顯示，VIP席散場後，地上有許多垃圾塑膠袋，但其實這些都是俗稱的「毒品咖啡包」。

網友看完紛紛留言，「女體盛配咖啡，感覺跟林森北好像」、「左手咖啡右手K，跟著氣球一起飛」、「咖啡不補，對不起父母」、「咖啡麻醉不了你的孤單，只會讓你腳更酸」、「一進去主舞台味道就超重」、「你以爲還是大燈一開，滿地都是針筒的年代？」「難怪聽了我問天也能這麼嗨」、「咖啡配菸，法力無邊」。

▼有網友在S2O的VIP席地上驚見「咖啡包」。（圖／翻攝靠北電子音樂，下同）



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