陸：收到20多名困柬台胞求助　已協助「成功解救部分人員」

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部發言人趙立堅29日表示，中國駐柬埔寨大使館收到20多名台灣同胞求助信息，已協助柬方成功解救部分人員，「遇困台灣同胞及家屬可及時聯繫中國駐柬使館求助。」

趙立堅提到，中國政府高度重視並全力維護包括台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益，中國駐柬埔寨大使館正在與柬埔寨政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員，「目前使館收到20多名台灣同胞求助信息，已經協助柬方成功解救部分人員。」

趙立堅強調，將繼續密切跟進案件處置，遇困台灣同胞及家屬可及時聯繫中國駐柬使館求助。

趙立堅還說，再次提醒中國公民警惕境外網絡虛假招聘信息，嚴格遵紀守法，確保人身安全，及時舉報有關涉詐、涉賭信息，「如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與中國駐當地使領館聯繫。」

另外，趙立堅也透露，他在自己的微博帳號上曾經發現有一個叫「一個想回家的孩子」的帳號，多次向他發送求助信息，他把相關的信息轉給了中國駐柬埔寨使館，中國駐柬使館與柬埔寨警方通力合作，「好消息是，這名中國大陸公民最終得到了解救，現在已經回到了中國。如果有這樣的案例，可以向我們外交部領事保護中心，或者直接向中國駐柬埔寨等國的使館、領館進行求助。」