訪柬埔寨後稱「人間地獄」　聯合國專家：受騙者遭酷刑甚至死亡

▲聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員蒙丹蓬。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員蒙丹蓬（Vitit Muntarbhorn）8月前往西港，針對人口販運等問題進行評估。在行程結束後，他坦言，被誘騙至網路詐騙公司工作者均是人口販運受害者，正經歷「人間地獄」，經常受到酷刑或甚至因此死亡，敦促柬埔寨政府要更有力地解決人口販運問題。

柬中時報報導，蒙丹蓬針對柬埔寨人權狀況提出《柬埔寨人權行動議程》10項建議，敦促柬國政府予以採納。

其中蒙丹蓬特別提到，在柬埔寨，那些被騙到網路詐騙公司工作的人均為人口販運受害者，正經歷「人間地獄」，經常受到酷刑或甚至因此死亡，「如今各國都開始意識到人口被販賣到柬埔寨的現象，柬埔寨需要更有力地採取反制措施，同時接受國際合作與支持」。

蒙丹蓬表示，隨著柬埔寨近期從人口販運的來源國轉變為目的國，政府應該利用現行電信法和一項擬議的政府計劃，以有利於受害者方式查明詐騙案件和販運受害者身分，且可舉行具有參與性的公開調查。

在為期11天訪問中，蒙丹蓬會見西哈努克省當地官員，瞭解與人口販運和其他形式剝削相關的網路犯罪與「秘密辛迪加組織」的情況。

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