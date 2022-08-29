中槍2年了！館長曝X光照「留一堆子彈碎片」：腿傷問題無解

▲裡面留下很多子彈碎片。（圖／翻攝自館長臉書）



記者周亭瑋／綜合報導

「館長」陳之漢2020年8月29日，在離開吉思汗健身俱樂部林口旗艦店後，遭人連開三槍，引起各界譁然；時隔兩年，稍早他在臉書發文，感慨「看裡面還留一堆子彈碎片，就當作是給我自己的紀念品吧！」

館長稍早在臉書發文提到，「今天是我中槍滿兩年了，回到醫院照片子檢查，雖然天天腳都會痛，但是我還是堅持訓練，反正腿傷問題是無解，命有救回來就好，看裡面還留一堆子彈碎片，就當作是給我自己的紀念品吧。」

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時間拉回2020年8月28日凌晨2時20分許，槍手劉丞浩趁館長離開成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店時，朝他連開三槍，館長小腿及手臂各中一槍，被送往長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院救治。

▲館長兩年前遭槍擊送醫。（圖／翻攝自館長YouTube）

當時，館長右手臂一發槍擊穿透傷，子彈貫穿手臂後再擊中右大腿，另右大腿也粉碎性骨折，彈頭卡在腿內，而右小腿則中了一槍，且彈頭卡在腳踝中。

另外，儘管槍手劉丞浩帶槍自首試圖擔罪，但檢警查出背後為竹聯幫寶和會份子主使。一審將寶和會會長林修伯、組長施俊吉等人分別判刑18年到10月不等刑期，案件上訴二審，高院二審16日改判刑主謀施俊吉16年、槍手劉丞浩15年6月。可上訴。

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