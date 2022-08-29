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社會 社會焦點 保障人權

柬埔寨翻版！7人求職遭囚禁逼吃屎　詐團自製刑具凌虐…警怒逮5人

記者陳宏瑞、陳韻如／高雄報導

近期國人遭詐騙至柬埔寨事件頻傳，但沒想到高雄卻也出現柬埔寨詐騙翻版。經查，以彭姓男子為首的詐騙集團利用高薪誘騙求職者上門，但應徵後卻被囚禁在甲仙區一處工寮內，只要想逃脫就會遭電擊、毆打，甚至被逼吃屎尿、餵蟲。直到25日有人趁隙逃脫求救，全案才因此曝光，而警方也隨即逮捕彭男等5名犯嫌，並救出7名被害人，全案正積極偵辦中。

▲▼ 高雄警方攻堅逮獲詐騙集團，救出7名遭凌虐被害人 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，21歲的彭男因為強盜案件被判刑7年10月，但他卻未入獄而遭通緝，但他在逃亡期間竟仍持續為非作歹，找來了許姓、楊姓、邱姓男子以及一名張姓少年成立詐騙集團的水房，並負責找人頭帳戶。

彭男詐騙手法與柬埔寨案如出一轍，利用高薪利誘求職者上鉤，並佯稱只要交付帳戶竟能領到高薪，或是稱工作輕鬆，拐騙應徵者帶著存摺帳戶印章等前來，而只要有人上鉤，彭男等人就會將他們載到甲仙區一處偏僻工寮囚禁，若是想要逃脫，就會被毆打凌虐。直到25日，有被害人趁隙逃出，全案才因此曝光。

▲▼ 高雄警方攻堅逮獲詐騙集團，救出7名遭凌虐被害人 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方查扣金屬探測器、電擊器、鐵釘棍棒、手銬、手機、辣椒水。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經警方調查，彭男等人只要逮到有人想逃脫，便會持電擊棒、自製的刑具或水管毆打，甚至還會餵食排泄物、蟲等，整個工寮宛如人間煉獄，被害者幾乎被打到不成人形，嚇得被害人不敢逃脫。

警方獲報後立即成立專案小組，並前往工寮攻堅，一舉逮獲彭男等5名犯嫌，並救出其他6名被害人，另也查扣金屬探測器1支、電擊器1支、鐵釘棍棒7支、手銬4付、手機14支、辣椒水4瓶、被害人存簿及提款卡等相關證物。而彭男落網後隨即被發監入獄，另3名犯嫌則在檢方複訊後遭聲押，全案正積極偵辦中。

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