午餐點「22份肯德基套餐」遭外送員瘋狂轉單：當司機開貨車？

▲外送員看到22份餐紛紛拒接單。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

若現場餐點製作太慢，或數量太龐大，不少外送員會選擇棄單，一名網友貼出一筆外送訂單，客人點了22份肯德基套餐，總金額為4383元，從中午11點就不斷被棄單轉單，他一看也覺得很誇張，一台機車根本無法送22份套餐，傻眼直呼「這個是當司機開貨車嗎？」貼文一出，同業大喊「22杯飲料是大問題！」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，分享一筆不斷被拒單轉單的外送訂單，客人訂購了5份青花椒雞腿堡餐、5份義式香草紙包雞套餐、5份咔拉雞腿堡套餐、2份紐奧良烤雞腿堡套餐、5份吮指雙雞套餐，總共22份，總金額4383元。

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看到訂單內容原PO臉綠，「這個是當司機開貨車嗎？」他也透露，「聽說中午11點司機就開始拼命地轉單了，到了下午2點這個才被PO出來，只是後面有沒有被系統取消不清楚」。

貼文一出，掀起網友討論，「這個大概等到下班東西都不一定會到」、「只要有一次中餐餓著肚子，下次就知道滿180元就要拆1單，原本一單22份一個司機，變成22單22個司機，這樣不是皆大歡喜嗎，而且其實可以直接叫肯德基送」、「我上次點麥當勞1000多，我都拆3筆結帳了，有時候點餐的人要感同身受一下」。

不少網友指出，麻煩的不僅是餐點很多很難送，22杯飲料也是個大問題，「都是炸雞還好載，重點是飲料很麻煩」、「客人點餐有時候真的沒在考慮載的人是機車，有沒有看過4X個披薩」、「煩的不是餐點，而是那22杯飲料」。底下也有網友留言指出，餐點疑似拆單了。

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