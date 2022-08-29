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嘉義縣警局少年及婦幼安全微電影比賽　學習自我保護及預防危害

▲▼ 嘉義縣警察局111年少年及婦幼安全微電影比賽頒獎典禮。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼ 嘉義縣警察局111年少年及婦幼安全微電影比賽頒獎典禮。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局為宣導少年及婦幼安全，舉辦「111年少年及婦幼安全微電影比賽」，盼藉活動提升縣民及青少年朋友對少年及婦幼安全認知，並透過參賽作品影片於網路播放，教導觀眾朋友如何提升自我保護及預防危害觀念，讓家長及兒少擁有更便捷的法律保護學習管道。

▲▼ 嘉義縣警察局111年少年及婦幼安全微電影比賽頒獎典禮。（圖／嘉義縣警局提供）

頒獎典禮首先由安東國小國樂團暖場演奏，縣長翁章梁親臨會場致詞，並依序由頒獎人衛生局長趙紋華宣布「最佳編劇」、教育處長李美華宣布「最佳剪輯」、社會局長張翠瑤宣布「最佳導演」、警察局長陳明君宣布「最佳男主角」、及壓軸由翁縣長宣布「最佳女主角」及「最佳影片」得獎者，得獎者各頒發面額1萬2000元禮券及獎盃1座，現場氣氛既緊張又熱烈。

▲▼ 嘉義縣警察局111年少年及婦幼安全微電影比賽頒獎典禮。（圖／嘉義縣警局提供）

翁章梁說，這一代年輕人出生在充滿影像的世代，對於以影像敘事故事能力非常強，透過影像的傳遞彷彿讓人身臨其境，充滿畫面感，期待透過微電影在網路上展現傳播力，藉此大力宣導預防家庭暴力、反霸凌等教育意義；最後，也再一次恭喜得獎者，謝謝你們用心拍出優質的作品。

▲▼ 嘉義縣警察局111年少年及婦幼安全微電影比賽頒獎典禮。（圖／嘉義縣警局提供）

這次微電影比賽內容以「少年及婦幼安全」有關防制毒品、霸凌、詐欺、網路賭博、性侵害、性騷擾、跟蹤騷擾、兒少性剝削、家庭暴力及少年偏差行為等為主題，參賽作品經評審團評選出「最佳編劇、最佳剪輯、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳影片」入圍名單，並於警察局舉行頒獎典禮。

▲▼ 嘉義縣警察局111年少年及婦幼安全微電影比賽頒獎典禮。（圖／嘉義縣警局提供）

111年「少年及婦幼安全」微電影比賽得獎名單公布於嘉義縣警察局全球資訊網站（ https://www.cypd.gov.tw/Jdp/ ）。

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