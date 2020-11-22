嘉縣警局冬季加強酒駕取締　累犯拒測者重罰

▲嘉縣警局冬季加強酒駕取締。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近期酒後駕車肇事案件層出不窮，引起社會輿論撻伐及民眾高度關注，經統計分析近年各月份酒駕肇事情形，以每年12月至次年3月為酒駕肇事死亡之高峰期，因該期間正值補冬時節、國定連假及春節等民俗節慶，民眾過節歡聚經常飲酒助興，遇有天候不佳影響路況及駕駛人酒後注意力下降等因素，就會導致酒駕肇事增加，為宣示「酒駕零容忍」之決心，並貫徹政府嚴懲酒駕政策，嘉義縣警察局自11月份起全面強化取締酒駕交通執法專案，將透過防制宣導，強勢執法作為，鄭重向「害人害己」的酒駕劣行宣戰。

自2019年7月修法加重酒駕罰則至今一年有餘，根據交通隊分析修法前後各一年期間，在嘉義縣酒駕違規遭取締件數雖減少27.99%，但酒駕肇事傷亡人數卻僅減少4.11%，顯見酒駕上路以身試法者仍然大有人在。有鑑於此，為澈底杜絕酒駕當事人與同行酒友消極僥倖的心態，警方將會持續落實執法，一旦發現駕駛人有酒味酒容，必定依法酒測，超標究辦，對於累犯及拒絕接受酒測者，絕對「判更重，罰到痛」，絕不寬貸。

▲ 嘉縣警局冬季加強酒駕取締 。（圖／記者翁伊森翻攝）

但許多民眾可能不知道，若車主明知汽機車駕駛人有酒駕情形，仍乘坐同行，車主則與酒駕者處1.5萬到12萬元相同罰鍰，並吊扣牌照3個月。此外更新增同車乘客連坐處罰規定，只要汽機車駕駛人酒測超標，對於年滿18歲的同車乘客可罰600元至3000元罰鍰，但排除70歲以上、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客的處罰。

還有，5年內兩度酒駕的累犯，或肇事致人重傷死亡酒駕者，吊銷駕照後重新考照1年內，需自費在車輛加裝酒精鎖，上路前需未檢出酒測值才能發動駕駛。

警方再次提醒，冬令進補或餐敘飲宴，無論是飲用酒類，或者是食用含酒精成分之薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，酒測值超標均將受罰，應儘可能利用大眾運輸、指定駕駛、請人代駕或計程車代步最保險。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

