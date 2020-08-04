獨／營建署辦微電影比賽赫見「公部門集體參賽」　民眾怒：我來陪榜的？

▲微電影比賽竟出現一般民眾難以進入的下水道施工畫面。（圖／翻攝 城市水影徵選作品Youtube）

記者洪正達、洪靖宜／高雄報導

內政部營建署下水道工程處舉辦的一場微電影比賽，原為鼓勵民眾踴躍參與，透過微電影的方式去了解下水道公共建設與生活的的緊密連接，但《ETtoday新聞雲》接獲爆料，在參賽影片中，有不少政府單位參加，雖尚未進入決選階段，但在影片後方竟出現高雄水利局主秘、科長、科員的頭銜姓名，不禁讓人懷疑參賽獎金是否「左口袋進右口袋」，讓真正有心想參加的民眾或學生成了倒楣的「陪榜人」。

王先生指出，營建署辦的這項微電影比賽，原先是提供民眾一個參賽的管道，讓民眾去了解下水道或水域景觀，不過當初賽完成決選後，主辦單位公布了20支影片中，多半都出現一般民眾無法觸及的下水道內部景象，也不可能去看到施工細節的差異，這些畫面以一個製作影片的創作者來看，大多不屬於原創作品，也讓人懷疑這些參賽「單位」中，是否動用了行政資源，甚至是下游承包商來製作參賽影片。

▲▼王先生說，這樣的畫面除非包商或監造單位配合，否則很難取得。（圖／翻攝 城市水影徵選作品Youtube）

王先生也說，在這點疑慮下，即便所有參賽者都在同一平台下相互競爭，但出現這種疑似公家單位也報名的立足點下，就顯得相當不公平，對一般參賽者來說，參加比賽就是動用自己所能擁有的資源投入影像製作，但目前出現公家單位與一般民眾相互競逐名次及獎金的質疑，也僅得到營建署窗口的搪塞「如果一般民眾打來講需求，我們也會支援」。

▲高雄市政府水利局竟動員參加微電影比賽。（圖／翻攝 城市水影徵選作品Youtube）

王先生表示，承辦窗口的答覆相當敷衍，即便是「會協助民眾」，但在參賽簡章中根本沒提到，也根本不想承認行政疏失，卻又頻頻推託「營建署並無撥款給參賽單位」，但又在參賽影片片尾署名營建公司，甚至是水利局主秘、科長出演微電影中的角色，那這樣到底代表民眾還是官方？主辦方不如就一次公布所有的參賽名單以示公平。

▲王先生表示，主辦單位若無私心，就要公布完整參賽名單。（圖／記者洪正達攝）

對於這項爭議，《ETtoday新聞雲》致電營建署下水道工程處，不過承辦窗口不在、尚未回應，但被質疑為「自己人」參賽的高雄市水利局則說，當初配合營建署前瞻計畫補助建設，高雄水利局有接收到補助，包含有汙水建設、節流站的改建等，將訊息提供廠商報名參加，水利局站在協助立場，並沒有參賽，過程中僅配合演出或是資訊提供，廠商利用非上班日施工工地拍攝，也有協助學生組拍攝，藉此讓民眾了解前瞻建設，達到宣傳目的。