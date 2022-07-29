受雇最後一天「掉入飼料攪拌桶」！台糖工人全身扭曲慘死

▲台糖畜殖事業部29日下午傳出工人跌入飼料桶意外事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者柯振中／綜合報導

台南市柳營區29日下午發生死亡意外，31歲的林姓台糖員工跌入飼料攪拌機當中，全身多處骨折身亡。據了解，林男是外聘人員，原先29日要離職換工作，沒想到最後一天卻發生意外，讓同事、親友感到震驚。

命案發生地點位在柳營區義士路，台糖在該地點生產豬飼料，作為養豬用，不料林男被同事發現跌入2公尺深的豬飼料攪拌桶內，全身扭曲、多處骨折，嚇得同事打電話叫救護車，救護人員將人救出，林男卻已失去生命跡象，送醫搶救後仍不治身亡。

▲林男被救出時已無生命跡象。



據了解，台糖生產飼料的工作是委外處理，林男是外包廠商的聘雇人員，主要工作是將飼料倒入攪拌桶當中。林男29日下午4點30分左右，開堆高機載飼料的配料到攪拌桶前，要倒入攪拌口當中，但因為遲遲沒有進料，同事感到奇怪，於是跑來查看，才發現林男掉入攪拌桶當中。

據了解，攪拌桶設有安全防護措施，入口處有鐵網，按照道理來說，人不可能掉得下去。對此，新營分局則派人採證、調閱工廠錄影畫面，釐清詳細案發原因。

令人遺憾的是，林男曾向同事表達，準備離職去考試、換工作，29日正是工作的最後一天，沒想到發生意外導致身亡，讓同事、親友十分震驚。

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